október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepeltek

1 órája

A reformáció ünnepe: Szombathelyen találkoztak a reformátusok

Címkék#Őrségi Református Egyházmegye#református#reformáció#gyülekezet

Majdnem két teljes vármegye reformátusai találkoztak vasárnap Szombathelyen. Tették ezt testvéri közösségben, a reformációt ünnepelve.

Gombos Kálmán

Mint minden évben, úgy idén is közösen ünnepelték meg a reformáció napját az Őrségi Református Egyházmegye gyülekezetei. Ezúttal a szombathelyi templomban, az itteni gyülekezet tagjai látták vendégül a szép számban érkezőket, akik Vas vármegye-szerte, valamint több zalai településen is őrzik a református hitet.

Reformáció-napra emlékeztek az Őrségi Egyházmegyében
Reformáció-napra emlékeztek az Őrségi Egyházmegyében
Fotó: VN/Jakab-Szabó Éva

Ünnep a reformáció jegyében

Az ünnepi istentiszteletet a helyi lelkipásztor, Jakab Bálint fohászával nyitották, majd zenekari kísérettel, sok-sok énekléssel dicsérték Istent. Az alkalmat a zsoltáros éneklés határozta meg, visszanyúlva ezzel az egyik legszebb örökséghez, aminek különleges színt adott a Vivace kamarakórus és vonós kvintett zenei kísérete, ami a barokk kor hangulatát idézte. 

A prédikáció a Rómaiakhoz írott levél alapján hangzott, amit Szentgyörgyi László, az Őrségi Református Egyházmegye esperese idézett az egybegyűltekhez. A nagyszabású alkalom patináját emelte a számos palástos lelkipásztor jelenléte és közös imádsága, éneklése. És az a személyes vallomás is, amit egy felnőttként megkeresztelkedett és Isten mellett döntő testvér mondott el.

Reformáció-napra emlékeztek az Őrségi Egyházmegyében
Reformáció-napi úrvacsora
Fotó: VN/Jakab-Szabó Éva

Közösségben

Az istentisztelet szerves része volt az úrvacsora is, Márkus-Oroszi Dániel, őriszentpéteri református lelkész közreműködésével. Az eseményt követő szeretetvendégségen pedig kötetlenül beszélgethettek, találkozhattak a vasi és zalai reformátusok, igazán ünnepivé varázsolva a reformációi megemlékezést.

Reformáció-napra emlékeztek az Őrségi Egyházmegyében
Reformáció-nap: lelkészek az úrasztalánál
Fotó: VN/Jakab-Szabó Éva

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu