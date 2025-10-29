A reformáció ünnepe: Szombathelyen találkoztak a reformátusok

Mint minden évben, úgy idén is közösen ünnepelték meg a reformáció napját az Őrségi Református Egyházmegye gyülekezetei. Ezúttal a szombathelyi templomban, az itteni gyülekezet tagjai látták vendégül a szép számban érkezőket, akik Vas vármegye-szerte, valamint több zalai településen is őrzik a református hitet.

Reformáció-napra emlékeztek az Őrségi Egyházmegyében

Fotó: VN/Jakab-Szabó Éva

Ünnep a reformáció jegyében

Az ünnepi istentiszteletet a helyi lelkipásztor, Jakab Bálint fohászával nyitották, majd zenekari kísérettel, sok-sok énekléssel dicsérték Istent. Az alkalmat a zsoltáros éneklés határozta meg, visszanyúlva ezzel az egyik legszebb örökséghez, aminek különleges színt adott a Vivace kamarakórus és vonós kvintett zenei kísérete, ami a barokk kor hangulatát idézte.

A prédikáció a Rómaiakhoz írott levél alapján hangzott, amit Szentgyörgyi László, az Őrségi Református Egyházmegye esperese idézett az egybegyűltekhez. A nagyszabású alkalom patináját emelte a számos palástos lelkipásztor jelenléte és közös imádsága, éneklése. És az a személyes vallomás is, amit egy felnőttként megkeresztelkedett és Isten mellett döntő testvér mondott el.

Reformáció-napi úrvacsora

Fotó: VN/Jakab-Szabó Éva

Közösségben

Az istentisztelet szerves része volt az úrvacsora is, Márkus-Oroszi Dániel, őriszentpéteri református lelkész közreműködésével. Az eseményt követő szeretetvendégségen pedig kötetlenül beszélgethettek, találkozhattak a vasi és zalai reformátusok, igazán ünnepivé varázsolva a reformációi megemlékezést.

Reformáció-nap: lelkészek az úrasztalánál

Fotó: VN/Jakab-Szabó Éva

