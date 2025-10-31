Reformáció ünnepe a szombathelyi evangélikus templomban

„Erős vár a mi Istenünk” – zengett az istentisztelet elején, majd később is az evangélikus hívek himnusza. Nem véletlenül: Luther Mártonra és az 1517-es eseményekre – azaz, a reformációra emlékeztek ma. Ünneplő szívvel és lélekkel, délelőtti istentiszteleten gyűltek össze Szombathelyen is. Az evangélikus templom orgonájának kíséretében zengett az ének, és imádságban, közösségben adtak hálát hitükért, életükért a gyülekezet tagjai.

Reformációt ünnepeltek a szombathelyi evangélikusok

Fotó: Szendi Péter

A reformáció értékei

Isten igéjét előbb Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levélből, majd Máté evangéliumából, a boldogmondások alapján hallhatta a gyülekezet – melynek tagjai is vállaltak igeolvasást. Az igehirdetés alapjának pedig a 46. zsoltárt választotta Steindl-Papp Judit lelkész. Személyes élményeit is megosztva utalt az evangélikus himnusz kezdősorára, amellyel szlovéniai utazása során is találkozott. „Bárhol járunk; határon innen vagy túl, nem vagyunk egyedül: velünk az Isten” – osztotta meg az örömhírt.

Reformációt ünnepeltek a szombathelyi evangélikusok

Fotó: Szendi Péter

A reformátor Luther szívesen és sokat foglalkozott a Zsoltárok könyvével, és a 46. számú alapján írta meg az azóta mindenhol közismert „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű éneket. Ami nem csak az evangélikusok számára fontos: szívesen éneklik a reformátusok is, de a (szintén evangélikus) Johann Sebastian Bach által megzenésített gyönyörű muzsika és dal része lett a világ zenei értékeinek, az egyetemes kultúra fontos darabja. Ezen túlmenően pedig igen fontos, korszakos értékként tekinthetünk a reformáció azon eredményére is, hogy a zsoltárokat, énekeket, sőt: magát a Bibliát is lefordították az egyes nemzetek számára, így mindenki a maga anyanyelvén juthatott hozzá Isten igéjéhez.

A reformáció-napi istentisztelet úrvacsorával ért véget, de a gyülekezet tagjai még a délután folyamán is találkozhattak egymással. Ünnepi hangulatban, de kötetlen együttlétben, családi közösségben is hívők, evangélikusok, protestánsok.

Reformációt ünnepeltek: balról Steindl-Papp Judit és Torma-Hasza Mónika lelkészek, illetve Barcsik Zoltán diakóniai lelkész.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

