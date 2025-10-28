október 28., kedd

Nyeregbe pattantak

1 órája

Körtúra biciklin, a reformáció jegyében

Címkék#Őrségben#Reformációi biciklitúra#gyerek#istentisztelet

A reformációra megemlékezni sokféleképpen lehet: iskolás nebulóknak élményteli módon is. Református őrségi gyerekek bicikliztek egy jót.

Gombos Kálmán

Ötödik alkalommal szervezte meg a „Reformációi biciklitúrát” a bajánsenyei Református Iskola. A túrát azért tartják meg minden évben, hogy tantermi kereteken kívül, játékos formában is megismerjék a dákok a reformáció történelmi jelentőségét, örökségét. Ezért látogatják meg ilyenkor a környékbeli őrségi református templomokat és játszanak a reformációhoz kapcsolódó csapatjátékokat.

Református gyerekek bicikliztek egy jót az Őrségben
Református gyerekek bicikliztek egy jót az Őrségben
Fotó: VN/Anduska Veronika

Református templomok nyomában

Így tettek idén októberben is: a felső tagozattal először a magyarföldi fatemplomot, majd a szentgyörgyvölgyi református műemléktemplomot csodálták meg. Szentgyörgyvölgyön Ozsváth Imre, a kercaszomori református lelkész várta a kis csapatot, aki elmondta: életünk minden pillanata istentisztelet, és az iskola minden tanóráján Istenről tanulunk, neki adunk hálát, még ha ezt sokszor el is felejtjük. Felhívta a figyelmüket a gyönyörű festett kazettákra, amelyeket sok-sok évvel ezelőtt egy tanító festett.

Református gyerekek bicikliztek egy jót az Őrségben
Fotó: VN/Anduska Veronika

A túra végeztével fáradtan, éhesen, de annál nagyobb örömmel gurultak be a kerekezők a Malom Panzióba, ahol a Református Egyházközség által felajánlott pizzát fogyasztották el. Fárasztó, tartalmas – de reménység szerint maradandó élményekkel teli túra volt, jövőre biztosan ismét útra kelnek majd!

Református gyerekek bicikliztek egy jót az Őrségben
Református gyerekek bicikliztek egy jót az Őrségben
Fotó: VN/Anduska Veronika

