Körtúra biciklin, a reformáció jegyében

Ötödik alkalommal szervezte meg a „Reformációi biciklitúrát” a bajánsenyei Református Iskola. A túrát azért tartják meg minden évben, hogy tantermi kereteken kívül, játékos formában is megismerjék a dákok a reformáció történelmi jelentőségét, örökségét. Ezért látogatják meg ilyenkor a környékbeli őrségi református templomokat és játszanak a reformációhoz kapcsolódó csapatjátékokat.

Református gyerekek bicikliztek egy jót az Őrségben

Fotó: VN/Anduska Veronika

Református templomok nyomában

Így tettek idén októberben is: a felső tagozattal először a magyarföldi fatemplomot, majd a szentgyörgyvölgyi református műemléktemplomot csodálták meg. Szentgyörgyvölgyön Ozsváth Imre, a kercaszomori református lelkész várta a kis csapatot, aki elmondta: életünk minden pillanata istentisztelet, és az iskola minden tanóráján Istenről tanulunk, neki adunk hálát, még ha ezt sokszor el is felejtjük. Felhívta a figyelmüket a gyönyörű festett kazettákra, amelyeket sok-sok évvel ezelőtt egy tanító festett.

Református gyerekek bicikliztek egy jót az Őrségben

Fotó: VN/Anduska Veronika

A túra végeztével fáradtan, éhesen, de annál nagyobb örömmel gurultak be a kerekezők a Malom Panzióba, ahol a Református Egyházközség által felajánlott pizzát fogyasztották el. Fárasztó, tartalmas – de reménység szerint maradandó élményekkel teli túra volt, jövőre biztosan ismét útra kelnek majd!

Református gyerekek bicikliztek egy jót az Őrségben

Fotó: VN/Anduska Veronika

Ezeket olvasta már?