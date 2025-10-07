október 7., kedd

Galambszívet nem, de családközpontúságot örökölt felmenőitől

1 órája

Regős-Foki Veronika színész és énekesnő lett a séi faluház vezetője

#Regős-Foki Veronika#Duna TV#séi faluház#Jó ebédhez szól a nóta

Regős-Foki Veronika színész és énekesnő lett a faluház vezetője Sében. Most kezdi szervezni a programokat a helyi közösségeknek. Legutóbb a Duna TV Jó ebédhez szól a nóta című műsorában láthattuk Regős-Foki Veronika szereplését.

Merklin Tímea
Regős-Foki Veronika színész és énekesnő lett a séi faluház vezetője

Operett: Regős-Foki Veronika és Hertelendy Attila

Fotó: Matolcsi Kíra

- Gyerekkorom óta felléptem Sében is, sokan ismernek itt. Nagy Róbert polgármester megkérdezte, lenne-e kedvem vezetni a faluházat, bementem hozzá egy beszélgetésre, végül igent mondtam – mondta el érdeklődésünkre Regős-Foki Veronika, aki szeptemberben kezdte meg a szervezést, októbertől indulnak a programok. 

Regős-Foki Veronika
Regős-Foki Veronika színész és énekesnő lett a séi faluház vezetője. Forrás: 

Október 13-án 17 órakor lesz a  könyvtár ünnepélyes megnyitása Sében, a faluházban. Ebből az alkalomból Csider Sándor "VendégSÉgben otthon" című verseskötetét mutatják be, a verseket Benke Éva  és Regős-Foki Veronika  adják elő.

Mi lesz most a színházi fellépésekkel? – kérdeztük, mire Foki Veronika azt felelte, hogy 

a színház világa nagyon átalakult az utóbbi években. Az elmúlt három  évadban a Pécsi Nemzeti Színházban játszottam vendégként: a Chicago, A víg özvegy, a Valahol Európában című zenés darabokban, valamint egy prózai előadásban, a Nyolc nőben. Ez utóbbi az idei évadban is repertoáron maradt. Mióta gyerekem van más lehetőségek is megtalálnak. Szeptembertől elkezdtem tanítani a Korponay Zsófi által vezetett Savaria Pop Industryban, ahol két gyermek musicalcsoportom van. Emellett sokat hívnak fellépni rendezvényekre, falunapokra, operettgálákra. A Diamonds nevű formációnk is sok meghívást kap, ami nagy öröm. Minden színésznő életében fontos és nehéz változás, amikor elbúcsúzik egy bizonyos szerepkörtől. Én is elköszöntem a „kislány szerepektől " és izgatottan várom az új kihívásokat a színpadon.

Regős-Foki Veronika olyan lehetőséget keresett, amit gyerek mellett is el tud látni. 

- A séi faluház új kihívásokat tartogat, nagyon izgalmas számomra. Bozsokon lakom továbbra is, onnan járok át naponta Sébe. Annyit dolgozom, amennyi feladatom van - mondta.

A Duna TV-s szerepléséről megtudtuk: azért választotta a Galambszívet örököltem című dalt, mert ez volt a nagyapja kedvenc nótája. A nagypapa imádott énekelni, és minden délben hallgatta a Jó ebédhez szól a nóta című műsort. Odacsörgött telefonon a sógorához vasárnap, ez volt a hagyomány: csak jelezték egymásnak, hogy mindkét család az asztalnál ül és ebédel. 

Regős-Foki Veronika
Regős-Foki Veronika a Duna TV Jó ebédhez szól a nóta című műsorában Jónás Géza és zenekara kíséretében énekelt.  

Regős-Foki Veronika a nagyapja nótáját vitte a DunaTV műsorába

Regős-Foki Veronika érdeklődésünkre elmondta: ő maga nem galambszívű, de a dal mégis illik rá olyan értelemben, amiről szól, hogy az ember mi mindent örököl az édesanyjától és az édesapjától. – Én is büszke vagyok ara, amit tőlük kaptam, például az énekes tehetséget és azokat az értékeket, amelyek alapján élek, és nevelem a gyermekemet. Családközpontú vagyok, nekem mindig a család az első, a karrier soha nem előzi meg. 

 

