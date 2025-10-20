Kétnyelvű plakátokat készítettek, fogorvos is érkezett a gyerekekhez

A Reguly-iskola napközis munkaközössége a témával kapcsolatosan plakátversenyt hirdetett a napközis csoportok között. Ennek az volt a célja, hogy a tanulók munkálkodva foglalkozzanak a helyes táplálkozással a fogápolással, a megfelelő folyadékbevitellel és a mozgás szükségességével.

A szombathelyi Reguly-iskolában az október 13-val kezdődő hét az egészségnevelés hete volt.

Forrás: VN/Reguly-iskola

Reguly-iskola egészségnevelési hét

Az elkészült plakátok az iskolai faliújságra kerültek, így minden tanulóhoz eljutottak a fontos információk magyarul és németül is. A plakát elkészítésén túl minden napközis csoport egy egészség megőrzésével kapcsolatos foglalkozáson is részt vett, ahol a tanulók a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának előnyeiről, az édességek hátrányairól is beszélgettek.

Plakátok két nyelven.

Forrás: VN/Reguly-iskola

A 3. évfolyamos tanulókhoz dr. Horváth Andrea fogorvosnő érkezett, aki a helyes fogmosásról a megfelelő szájhigiéniáról tartott interaktív foglakozást.