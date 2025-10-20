október 20., hétfő

Rendkívüli közlekedési helyzet a győri fővonalon: a Szombathelyről indult InterCity-ket is érinti

Hosszabb menetidővel kell számolnia azoknak, akik Szombathelyről a fővárosba tartanak.

Kiemelt képünk illusztráció!

Forrás: MW-archív

A GYSEV Zrt arról tájékoztatta a vonattal utazókat, hogy a soproni Scarbantia InterCityk, a szombathelyi Savaria InterCityk is megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban, emiatt az InterCity vonatok közlekedésében hosszabb menetidővel kell számolni, valamint a Hegyeshalomból 7:35-kor induló, és Győrig közlekedő személyvonat csak Öttevény állomásig közlekedik, Öttevény és Győr között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.

Hozzáteszik: a Hegyeshalomból 7:35-kor induló, és Győrig közlekedő személyvonat helyett Hegyeshalomtól Győrig buszok közlekednek.

 

