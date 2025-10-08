Rendkívüli műsorváltozást jelentettek be a legendás edző halála miatt

Rendkívüli műsorváltozás lesz az M4 Sport csatornán szerda este. A köztelevízió a legendás edzőtől Mezey Györgytől búcsúzik, interjúkkal és a válogatott legemlékezetesebb pillanataival.

Rendkívüli műsorváltozás: Mezey Györgytől búcsúznak a tévében

Az M4 Sport a férfi vízilabda Európai Szuperkupa-mérkőzést, illetve a Nemzeti Sporthíradót követően, 22 óra után tűzi műsorra Gulyás László múltidéző sorozatának Múlt és Jelen egy időben – Mezey György című epizódját. A beszélgetésben megelevenednek azok az évek, amikor Mezey György a magyar futball meghatározó alakjaként írta be nevét a sporttörténelembe. A műsort követően újra látható lesz az 1986-os Magyarország–Brazília mérkőzés, amely nemcsak a kor egyik legemlékezetesebb találkozója, hanem Mezey György szövetségi kapitányi időszakának egyik ikonikus pillanata is - írja az MTVA.

Mezey György halála miatt rendkívüli műsorváltozást jelentettek be

Forrás: MW archív

Mezey György 84 évet élt, egy legenda távozott

Mezey György a hazai labdarúgás kiemelkedő alakja volt: 84 éves korában hunyt el. Szövetségi kapitányként ő irányította a magyar válogatottat az 1986-os labdarúgó-világbajnokságon, amely máig a nemzeti csapat utolsó vb-szereplése volt, de a Honvéd és a Videoton kispadján is nyert magyar bajnoki címet.

Mezey György 1941. szeptember 7-én Topolyán született. Futballistaként is megfordult az MTK-ban, de igazán nagy sikereit a kispadon érte el. Fiatal edzőként mindjárt az MTK-val, amelyet az 1977/78-as idényben bajnoki bronzéremig vezetett.

A magyar válogatottat 1983 és 1986 között, majd 1988-ban irányította, igaz, az első időszak előtt is dolgozott már a nemzeti csapatnál, Mészöly Kálmán munkáját segítve, ekkor az olimpiai válogatottat Mezey irányította

Az 1986-os világbajnokságra már Mezey György vezette ki a magyar válogatottat, amely azóta sem vehetett részt vb-n. A torna, a csoportkörbeli búcsú után mégsem maradhatott a válogatott kispadján.

Mindemellett Mezey György vezette a magyar edzőképzést, s rendszeresen dolgozott nagy tornákon a FIFA és az UEFA felkérésére is, a technikai elemző csoport megbecsült munkatársaként. Több szakkönyvet írt, publikált.