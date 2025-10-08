október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

43 perce

Rendkívüli műsorváltozást jelentettek be a legendás edző halála miatt

Címkék#Mezey György#Nemzeti Sporthíradó#tévé

Október 8-án az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is műsorváltozást jelentettek be. A magyar labdarúgás egyik meghatározó személyiségétől, Mezey Györgytől búcsúznak így. Rendkívüli műsorváltozás lesz, egész napos műsorfolyammal, archív felvételekkel és visszatekintésekkel idézik fel a korábbi válogatott játékos és szövetségi kapitány életútját.

Vaol.hu
Rendkívüli műsorváltozást jelentettek be a legendás edző halála miatt

Mezey György halála miatt rendkívüli műsorváltozást jelentettek be

Forrás: MW archív

Rendkívüli műsorváltozás lesz az M4 Sport csatornán szerda este. A köztelevízió a legendás edzőtől Mezey Györgytől búcsúzik, interjúkkal és a válogatott legemlékezetesebb pillanataival.

 

Rendkívüli műsorváltozás: Mezey Györgytől búcsúznak a tévében

 Az M4 Sport a férfi vízilabda Európai Szuperkupa-mérkőzést, illetve a Nemzeti Sporthíradót követően, 22 óra után tűzi műsorra Gulyás László múltidéző sorozatának Múlt és Jelen egy időben – Mezey György című epizódját. A beszélgetésben megelevenednek azok az évek, amikor Mezey György a magyar futball meghatározó alakjaként írta be nevét a sporttörténelembe. A műsort követően újra látható lesz az 1986-os Magyarország–Brazília mérkőzés, amely nemcsak a kor egyik legemlékezetesebb találkozója, hanem Mezey György szövetségi kapitányi időszakának egyik ikonikus pillanata is - írja az MTVA.

Rendkívüli műsorváltozás
Mezey György halála miatt rendkívüli műsorváltozást jelentettek be
Forrás: MW archív

Mezey György 84 évet élt, egy legenda távozott

Mezey György a hazai labdarúgás kiemelkedő alakja volt: 84 éves korában hunyt el. Szövetségi kapitányként ő irányította a magyar válogatottat az 1986-os labdarúgó-világbajnokságon, amely máig a nemzeti csapat utolsó vb-szereplése volt, de a Honvéd és a Videoton kispadján is nyert magyar bajnoki címet.

Mezey György 1941. szeptember 7-én Topolyán született. Futballistaként is megfordult az MTK-ban, de igazán nagy sikereit a kispadon érte el. Fiatal edzőként mindjárt az MTK-val, amelyet az 1977/78-as idényben bajnoki bronzéremig vezetett.

A magyar válogatottat 1983 és 1986 között, majd 1988-ban irányította, igaz, az első időszak előtt is dolgozott már a nemzeti csapatnál, Mészöly Kálmán munkáját segítve, ekkor az olimpiai válogatottat Mezey irányította 

Az 1986-os világbajnokságra már Mezey György vezette ki a magyar válogatottat, amely azóta sem vehetett részt vb-n. A torna, a csoportkörbeli búcsú után mégsem maradhatott a válogatott kispadján.

Mindemellett Mezey György vezette a magyar edzőképzést, s rendszeresen dolgozott nagy tornákon a FIFA és az UEFA felkérésére is, a technikai elemző csoport megbecsült munkatársaként. Több szakkönyvet írt, publikált.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu