Új kisbusz segíti az egyesületi munkát

Kisbusz beszerzésére pályázott sikeresen a Radó Kálmán Egyesület Répcelakon. A hatéves, Opel típusú járművet a helyi művelődési ház és a Nyitott Tér Egyesület is egyaránt használhatja. Boros András elnök elmondta: eddig nem volt saját autójuk, vállalkozót bíztak meg a kiállításra a képek, illetve egyéb programokra a különböző eszközök és személyek szállítására. Mindezek mellett a helyben működő szakköröknek is nagy segítség lehet a kisbusz a mindennapi munkában.

Új kisbusszal gazdagodott a répcelaki Radó Kálmán Egyesület

Fotó: Koszorú Mihály

Répcelak tovább fejlődik

Boros András szólt arról is, a Magyar falu programban 7 millió forintot nyertek erre a célra, a kormányzati támogatás még a kisbusszal kapcsolatos korszerűsítésekre is elegendő.

Ágh Péter Észak-Vas országgyűlési képviselője személyesen gratulált a sikeres pályázathoz, egyúttal az egyesület további terveiről, elképzeléseiről is egyeztetett Boros András egyesületi elnökkel.

Radó Kálmán fontos szereplője Vas vármegye és Repcelak történetének. Tiszteletét jelzi a Radó ház felújítása és a róla elnevezett civil közösség megalapítása. Ennek hatékony munka végzését segíti elő az a kisbusz, amelynek beszerzésére a kormány Magyar falu programja adott lehetőséget. Sok sikert kivanok Boros Andrásnak es a szervezet minden tagjának - fogalmazott Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője.