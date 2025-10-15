október 15., szerda

Részeg sofőr

Brutálisan berúgott, majd össze vissza törte az autókat a vasi sofőr

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 márciusában, lakott területen súlyos fokban ittasan vezetett személygépkocsit. A vádlott kanyarodás közben egy parkoló autó hátuljának, majd tolatás során a mögötte parkoló másik gépkocsi oldalának is nekiütközött.

A járási ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni. 

