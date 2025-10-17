október 17., péntek

24 perce

Rétvári Bence a szombathelyi Kereszténydemokrata estéken

Vaol.hu
Rétvári Bence a szombathelyi Kereszténydemokrata estéken

Fotó: CSEH GABOR

Dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt a Kereszténydemokrata esték sorozat vendége a Martineum Felnőttképző Akadémián szerdán este. 

Rétvári Bence
Melega Miklós, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke beszélgetett Rétvári Bence miniszterhelyettessel a Kereszténydemokrata estéken
Fotó: Cseh Gábor

Harangozó Bertalan, a KDNP Vas vármegyei elnöke köszöntőjében elmondta, a közösség erősítése céljából indították a sorozatot. Hozzátette: a mai bonyolult, kihívásokkal teli világban nagyobb szükség van erre, mint valaha. Császár Zoltán, a Pro Civitate Dei Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte: a negyedik évadja ez már a Kereszténydemokrata estéknek, a sorozat beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Dr. Rétvári Bencével dr. Melega Miklós, a KDNP városi elnöke beszélgetett – többek között aktuális közéleti és szakpolitikai kérdések is szóba kerültek.

Rétvári Bence a szombathelyi Kereszténydemokrata estéken

Rétvári Bence a szombathelyi Kereszténydemokrata estéken

"Ma Dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes volt a vendégünk. Beszélgettünk az oktatás és az egészségügy helyzetéről, az utóbbi években elért eredményekről és a fejlesztési lehetőségekről, a nemzetközi helyzetről, a 2026. évi országgyűlési választások tétjéről, és a kereszténydemokrata értékek közéleti képviseletéről. Köszönjük Államtitkár Úrnak a látogatást, az értékes gondolatokat és a remek hangulatú estét!" - írta közösségi oldalán dr. Melega Miklós.

A részletekkel hamarosan jövünk! 

 

 

 

