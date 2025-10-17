Rétvári Bence a szombathelyi Kereszténydemokrata estéken

Dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt a Kereszténydemokrata esték sorozat vendége a Martineum Felnőttképző Akadémián szerdán este.

Melega Miklós, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke beszélgetett Rétvári Bence miniszterhelyettessel a Kereszténydemokrata estéken

Fotó: Cseh Gábor

Harangozó Bertalan, a KDNP Vas vármegyei elnöke köszöntőjében elmondta, a közösség erősítése céljából indították a sorozatot. Hozzátette: a mai bonyolult, kihívásokkal teli világban nagyobb szükség van erre, mint valaha. Császár Zoltán, a Pro Civitate Dei Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte: a negyedik évadja ez már a Kereszténydemokrata estéknek, a sorozat beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Dr. Rétvári Bencével dr. Melega Miklós, a KDNP városi elnöke beszélgetett – többek között aktuális közéleti és szakpolitikai kérdések is szóba kerültek.