Rétvári Bence a szombathelyi Kereszténydemokrata estéken
Fotó: CSEH GABOR
Dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt a Kereszténydemokrata esték sorozat vendége a Martineum Felnőttképző Akadémián szerdán este.
Harangozó Bertalan, a KDNP Vas vármegyei elnöke köszöntőjében elmondta, a közösség erősítése céljából indították a sorozatot. Hozzátette: a mai bonyolult, kihívásokkal teli világban nagyobb szükség van erre, mint valaha. Császár Zoltán, a Pro Civitate Dei Egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte: a negyedik évadja ez már a Kereszténydemokrata estéknek, a sorozat beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Dr. Rétvári Bencével dr. Melega Miklós, a KDNP városi elnöke beszélgetett – többek között aktuális közéleti és szakpolitikai kérdések is szóba kerültek.
"Ma Dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes volt a vendégünk. Beszélgettünk az oktatás és az egészségügy helyzetéről, az utóbbi években elért eredményekről és a fejlesztési lehetőségekről, a nemzetközi helyzetről, a 2026. évi országgyűlési választások tétjéről, és a kereszténydemokrata értékek közéleti képviseletéről. Köszönjük Államtitkár Úrnak a látogatást, az értékes gondolatokat és a remek hangulatú estét!" - írta közösségi oldalán dr. Melega Miklós.
A részletekkel hamarosan jövünk!
