Önképzőkört vezet az iskolában

1 órája

Richter Talentum-ösztöndíjat kapott a Jurisich-gimnázium diákja, Juhász Botond

A Richter Gedeon Talentum Alapítvány a természettudományi tantárgyakban elért kiemelkedő tanulmányi eredményeiért Richter Talentum Ösztöndíjat adományozott Juhász Botondnak, a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium 12.D osztályos tanulójának.

Tóth Katalin

A Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott Talentum Alapítvány díjában azok a tehetséges középiskolások részesülhetnek, akik tanulmányi eredményük és versenyeken elért helyezéseik alapján arra érdemesek. A Jurisich-gimnázium végzős diákja, Juhász Botond október 7-én, Budapesten vette át a Richter Talentum Ösztöndíjat.

Richter Talentum Ösztöndíj
Richter Talentum Ösztöndíj átadó: Prof. Dr. Szántay Csaba, Juhász Botond és Prof. Dr. Lendvai Balázs.
Fotó: VN/Juhászné Vasvári Krisztina

Richter Talentum Ösztöndíj Juhász Botondnak

Botond tavaly a Biológia OKTV 1. kategóriájában 3. lett, a Nemzetközi Biológiai Diákolimpia magyar válogatóján 23. helyezést ért el. Korábban – 9. és 10. osztályban – az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyen 30., majd 29. helyezést ért el. A gimnáziumi biológiatanárával, Horváth Krisztinával írta a pályázatot az ösztöndíjra. A pályázatba azt is belefoglalták, hogy a fiatal az idei tanévben önképzőkört vezet az iskolában: diáktársait tanári kontrollal hetente két órában tanítja biológiából, az emelt szintű érettségire és OKTV-re készülnek. 

Az elismerést Dr. Lendvai Balázs egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem, a Richter Tanszék tanszékvezetője, egyben a Richter Gedeon Nyrt. Farmakológiai és Gyógyszerbiztonsági Kutatási Főosztály vezetője, valamint Prof. Dr. Szántay Csaba tudományos főtanácsadó, Egészségügy- és Oktatástámogatási irodavezető adta át Juhász Botondnak. Az elismerést a kitüntetett tanulók ösztöndíj formájában kapják, amelyet egy tanéven keresztül folyósít számukra az Alapítvány, ezenfelül további egy tanévig jár még az összeg, ha a tanuló természettudományos területen folytatja felsőfokú tanulmányait. Juhász Botond orvosi egyetemre készül, mellette és az egyetem elvégzése után kutatni szeretne valamilyen orvosbiológiai témában. 

 

 

