3 órája
Rőthy-Gruber Péter Richter Talentum-ösztöndíjban részesült
A Bolyai Gimnázium végzős diákja, Rőthy-Gruber Péter (12.a) október 7-én, Budapesten vehette át a Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott Talentum Alapítvány díját, amelyben azok a tehetséges középiskolások részesülnek, akik tanulmányi eredményük és versenyeken elért helyezéseik alapján arra érdemesek.
„Ahogy arról korábban hírt adtunk, Péter 2025 nyarán csapatban ezüstérmet szerzett, kiemelkedő egyéni teljesítményével pedig abszolút első helyen végzett a Bukarest városában rendezett Nemzetközi Kémiai Tornán (International Chemistry Tournament, IchTo)”, osztotta meg internetes közösségi oldalán a Bolyai Bolyongó a napokban Richter Talentum-ösztöndíjban részesült Rőthy-Gruber Péterről.
Richter Talentum-ösztöndíj Rőthy-Gruber Péternek
Azzal folytatják: a Richter Gedeon Nyrt. évek óta meghatározó szerepet vállal a magyarországi természettudományos oktatás támogatásában, alapítványainak deklarált célja a tehetséges, elkötelezett diákok és tanárok megtalálása. A Bolyai Gimnáziumból eddig két tanuló részesült a Talentum Alapítvány ösztöndíjában: bolyaisként először az iskola 2025-ben érettségizett kiválósága, Káldy Fruzsina nyerte el a díjat, és amint írják, nagy öröm számukra, hogy most Rőthy-Gruber Péter is Talentum-ösztöndíjas lett.
Az elismerést Dr. Lendvai Balázs egyetemi tanár (SE), a Richter Tanszék tanszékvezetője, egyben a Richter Gedeon Nyrt. Farmakológiai és Gyógyszerbiztonsági Kutatási Főosztály vezetője, továbbá Prof. Dr. Szántay Csaba tudományos főtanácsadó, Egészségügy- és Oktatástámogatási irodavezető adta át Péternek. Az elismerést a kitüntetett tanulók ösztöndíj formájában kapják, amelyet egy tanéven keresztül folyósít számukra az Alapítvány, ezenfelül további egy tanévig jár még az összeg, amennyiben a tanuló természettudományos területen folytatja felsőfokú tanulmányait.
A Bolyai-gimnázium gratulál az új Talentum-ösztöndíjasnak és kémiatanárának, Szabó Bence Farkasnak.