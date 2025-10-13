Rőthy-Gruber Péter Richter Talentum-ösztöndíjban részesült

„Ahogy arról korábban hírt adtunk, Péter 2025 nyarán csapatban ezüstérmet szerzett, kiemelkedő egyéni teljesítményével pedig abszolút első helyen végzett a Bukarest városában rendezett Nemzetközi Kémiai Tornán (International Chemistry Tournament, IchTo)”, osztotta meg internetes közösségi oldalán a Bolyai Bolyongó a napokban Richter Talentum-ösztöndíjban részesült Rőthy-Gruber Péterről.

A Richter Talentum-ösztöndíj átadásán Prof. Dr. Szántay Csaba, Rőthy-Gruber Péter és Prof. Dr. Lendvai Balázs.

Richter Talentum-ösztöndíj Rőthy-Gruber Péternek

Azzal folytatják: a Richter Gedeon Nyrt. évek óta meghatározó szerepet vállal a magyarországi természettudományos oktatás támogatásában, alapítványainak deklarált célja a tehetséges, elkötelezett diákok és tanárok megtalálása. A Bolyai Gimnáziumból eddig két tanuló részesült a Talentum Alapítvány ösztöndíjában: bolyaisként először az iskola 2025-ben érettségizett kiválósága, Káldy Fruzsina nyerte el a díjat, és amint írják, nagy öröm számukra, hogy most Rőthy-Gruber Péter is Talentum-ösztöndíjas lett.

Az elismerést Dr. Lendvai Balázs egyetemi tanár (SE), a Richter Tanszék tanszékvezetője, egyben a Richter Gedeon Nyrt. Farmakológiai és Gyógyszerbiztonsági Kutatási Főosztály vezetője, továbbá Prof. Dr. Szántay Csaba tudományos főtanácsadó, Egészségügy- és Oktatástámogatási irodavezető adta át Péternek. Az elismerést a kitüntetett tanulók ösztöndíj formájában kapják, amelyet egy tanéven keresztül folyósít számukra az Alapítvány, ezenfelül további egy tanévig jár még az összeg, amennyiben a tanuló természettudományos területen folytatja felsőfokú tanulmányait.

A Bolyai-gimnázium gratulál az új Talentum-ösztöndíjasnak és kémiatanárának, Szabó Bence Farkasnak.