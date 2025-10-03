Szeptemberi adatok
50 perce
Hatalmas robbantás rázta meg térségünket
2025 szeptemberében obszervatóriumunk 14 darab földrengést és 123 darab bányarobbantást regisztrált a Kárpát-Pannon régióban - olvasható a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közösségi oldalán.
Kiemelték, az elmúlt hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés. A mellékelt ábra az események kezdeti epicentrumait és magnitúdóját szemlélteti.
Ebből jól látható, hogy térségünkben is volt egy robbantás:
