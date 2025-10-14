Meghalt egy rolleres, amikor elütött egy őzet, az állat sem élte túl

Súlyos közlekedési baleset történt a napokban Nagykőrös külterületén, ahol egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres összeütközött egy őzzel. Az állat elpusztult, a férfi pedig súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette - írja a rendőrség nyomán a baon.hu.

A megrázó videófevételt ide kattintva lehet megnézni.

A rendőrség ismét figyelmeztet, hogy milyen előírásokat kell betartani rollerrel:

Viselj védőfelszerelést! - a bukósisak, a derék- és térdvédő, valamint a megfelelő ruházat nélkülözhetetlen a személyi sérülések minimalizálásához

Tartsd be a sebességhatárokat!

Légy figyelmes a külterületeken! - ezeken a területeken – főleg az őszi időszakban - gyakrabban fordulnak elő állatok az úton, így mindig készülj a hirtelen megjelenésükre

Használj megfelelő világítást és jelzéseket! - különösen fontos ez alkonyatkor vagy sötétben, hogy időben észrevegyenek és te is jól lásd az utat

Ne vállalj felesleges kockázatot! - a közlekedésben a legfontosabb a biztonság