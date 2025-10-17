Újra dübörög az élet a népszerű vasi szórakozóhelyen

A város egyik legismertebb és legnépszerűbb szórakozóhelye 2023-ban húzta le a rolót, most azonban újra élet költözik a falai közé. A hely hivatalos közösségi oldalán már több eseményt is meghirdettek, így kijelenthető: visszatérnek a Romkertes bulik.

Ismét kinyitja kapuit a Romkert club.

Fotó: Szendi Péter

Romkert Szombathelyen - újra!

A Romkert évekig meghatározó helyszíne volt Szombathely éjszakai életének, és közösségi oldaluk alapján egyre több új bulit hirdetnek meg az Ady térre. Szeptemberben az ikonikus DJ, Sterbinszky pörgette a lemezeket náluk, október elején a progesszív stílus kedvelőinek kedveztek. Hogy csak néhány alkalomról van-e szó, vagy tartós újranyitásról, egyelőre nem tudni — de a rajongók már most izgatottan várják, hogy ismét a „Romosban” táncolhassanak hajnalig.