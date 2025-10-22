október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogás

1 órája

Új lendület a Vas megyei turizmusban: Sárvár és az Őrség összefogott

Címkék#Sárvár#Őrségi Nemzeti Park#Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság#Őrség#Őrségi Népi Műemlékegyüttes#Natura 2000 Látogatóközpont

Együttműködési megállapodást kötött a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. Sárvár és az Őrség akciója október 20-án indult útjára.

Vaol.hu
Új lendület a Vas megyei turizmusban: Sárvár és az Őrség összefogott

Turisztikai szinergia Vas megyében – együtt Sárvár és az Őrség

Forrás: turizmus.com

A „Fedezd fel az Őrségi Nemzeti Parkot!” című program célja, hogy a Sárváron megszálló vendégeket arra ösztönözze: maradjanak még egy éjszakát a városban, és tegyenek egy kirándulást az Őrségbe – olvasható a turizmus.com beszámolójából.

Turisztikai szinergia Vas megyében – együtt Sárvár és az Őrség
Turisztikai szinergia Vas megyében – együtt Sárvár és az Őrség
Forrás: turizmus.com

Sárvár az Őrséggel erősíti turisztikai kínálatát

Mint a cikkben leírják, a látogatók féláron léphetnek be a Natura 2000 Látogatóközpontba, ha a közösen kiadott szórólapot magukkal viszik.

Kondora Bálint, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke elmondta:

A cél az volt, hogy a két, egymáshoz közeli desztináció erősségeit összehangoljuk. Sárvár jelentős vendégforgalommal rendelkezik egész évben, folyamatos kihívás azonban, hogy a tartózkodás hosszát növeljék. Az Őrségnek pedig izgalmas természeti és kulturális értékei vannak, ám a szálláshely-kapacitások itt jóval kisebbek. Adja magát tehát, hogy a két helyszín közötti szinergiát erősítsük, és a turistákat marasztaljuk tartalmas, akár egész napos programok kiajánlásával. Ezzel az összefogással a vendégek hosszabb ideig maradhatnak, és közben felfedezhetik Vas megye egyik ékkövét, az Őrséget.

Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója kiemelte: az akcióval az Őrség legszebb látnivalóit szeretnék elérhetőbbé tenni Sárvár vendégei számára.

A Pityerszer Népi Műemlékegyüttese, az európai bölények és vadlovak kifutója, a Natura 2000 Látogatóközpont interaktív kiállítása, a rábai vízitúrák és a szőcei láprét mind különleges élményt kínálnak. A kedvezmény segítségével még több látogató fedezheti fel az Őrség értékeit

– hangsúlyozta az igazgató.

Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint az együttműködés új lendületet adhat a sárvári turizmusnak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu