1 órája
Új lendület a Vas megyei turizmusban: Sárvár és az Őrség összefogott
Együttműködési megállapodást kötött a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. Sárvár és az Őrség akciója október 20-án indult útjára.
Turisztikai szinergia Vas megyében – együtt Sárvár és az Őrség
Forrás: turizmus.com
A „Fedezd fel az Őrségi Nemzeti Parkot!” című program célja, hogy a Sárváron megszálló vendégeket arra ösztönözze: maradjanak még egy éjszakát a városban, és tegyenek egy kirándulást az Őrségbe – olvasható a turizmus.com beszámolójából.
Sárvár az Őrséggel erősíti turisztikai kínálatát
Mint a cikkben leírják, a látogatók féláron léphetnek be a Natura 2000 Látogatóközpontba, ha a közösen kiadott szórólapot magukkal viszik.
Kondora Bálint, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke elmondta:
A cél az volt, hogy a két, egymáshoz közeli desztináció erősségeit összehangoljuk. Sárvár jelentős vendégforgalommal rendelkezik egész évben, folyamatos kihívás azonban, hogy a tartózkodás hosszát növeljék. Az Őrségnek pedig izgalmas természeti és kulturális értékei vannak, ám a szálláshely-kapacitások itt jóval kisebbek. Adja magát tehát, hogy a két helyszín közötti szinergiát erősítsük, és a turistákat marasztaljuk tartalmas, akár egész napos programok kiajánlásával. Ezzel az összefogással a vendégek hosszabb ideig maradhatnak, és közben felfedezhetik Vas megye egyik ékkövét, az Őrséget.
Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója kiemelte: az akcióval az Őrség legszebb látnivalóit szeretnék elérhetőbbé tenni Sárvár vendégei számára.
A Pityerszer Népi Műemlékegyüttese, az európai bölények és vadlovak kifutója, a Natura 2000 Látogatóközpont interaktív kiállítása, a rábai vízitúrák és a szőcei láprét mind különleges élményt kínálnak. A kedvezmény segítségével még több látogató fedezheti fel az Őrség értékeit
– hangsúlyozta az igazgató.
Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint az együttműködés új lendületet adhat a sárvári turizmusnak.