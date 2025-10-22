Új lendület a Vas megyei turizmusban: Sárvár és az Őrség összefogott

Mint a cikkben leírják, a látogatók féláron léphetnek be a Natura 2000 Látogatóközpontba, ha a közösen kiadott szórólapot magukkal viszik.

Kondora Bálint, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke elmondta:

A cél az volt, hogy a két, egymáshoz közeli desztináció erősségeit összehangoljuk. Sárvár jelentős vendégforgalommal rendelkezik egész évben, folyamatos kihívás azonban, hogy a tartózkodás hosszát növeljék. Az Őrségnek pedig izgalmas természeti és kulturális értékei vannak, ám a szálláshely-kapacitások itt jóval kisebbek. Adja magát tehát, hogy a két helyszín közötti szinergiát erősítsük, és a turistákat marasztaljuk tartalmas, akár egész napos programok kiajánlásával. Ezzel az összefogással a vendégek hosszabb ideig maradhatnak, és közben felfedezhetik Vas megye egyik ékkövét, az Őrséget.

Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója kiemelte: az akcióval az Őrség legszebb látnivalóit szeretnék elérhetőbbé tenni Sárvár vendégei számára.

A Pityerszer Népi Műemlékegyüttese, az európai bölények és vadlovak kifutója, a Natura 2000 Látogatóközpont interaktív kiállítása, a rábai vízitúrák és a szőcei láprét mind különleges élményt kínálnak. A kedvezmény segítségével még több látogató fedezheti fel az Őrség értékeit

– hangsúlyozta az igazgató.

Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint az együttműködés új lendületet adhat a sárvári turizmusnak.