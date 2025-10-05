október 5., vasárnap

A jelenné vált jövő

1 órája

Kiállításmegnyitó: Sárvár szubjektíven – öt objektíven keresztül (fotók)

Mind az öten helyiek, mind az öten fotósok, és művészi módon ábrázolják és mutatják be környezetüket. Sárvári kiállításmegnyitón jártunk.

Gombos Kálmán

Szombaton délután-este ötkor benépesült a sárvári Nádasdy-vár Folyosógalériája. Meghitt, meleg légkörben tartottak megnyitót, melynek apropóját egy fotókiállítás adta. „Sárvár Szubjektíven – 2025” címmel mutatják be az érdeklődőknek öt helyi fotós munkáit. A tárlaton Auer Gábor, Benkő Sándor, dr. Kereszty Gábor, Makrai Tamás és Wieder Sándor fotósok, fotóművészek Sárvárhoz kötődő, egyéni látásmódban készült alkotásai láthatók.

Sárvár szubjektíven – ót remek fotós pazar kiállítása
Sárvár szubjektíven – ót remek fotós pazar kiállítása
Fotó: Szendi Péter

Sárvár – az ő szemükkel

Szabó Anna énekes-ukulelés előadásával kezdődött a program, majd Kondora István, Sárvár polgármestere nyitotta meg a kiállítást. Köszöntőjében a családi fotóalbumokra hivatkozva elmondta: mindig jó érzés visszatekinteni a múltba. De a jelenné vált jövőben megpróbáljuk kicsit azt is elképzelni, hogy milyenek leszünk majd néhány év vagy évtized múlva. Ehhez vissza kell emlékeznünk, és amikor egy-egy fotó megérint, saját emlékeink és érzéseink is előbukkannak, újra átélhetők.

Sárvár szubjektíven – ót remek fotós pazar kiállítása
Sárvár szubjektíven – ót remek fotós pazar kiállítása
Fotó: Szendi Péter

Horváth Valéria, a helyi Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola tanára meleg szavakkal köszöntötte a művészeket, és köszönte meg nekik a lenyűgöző munkákat. Ezek a képek szubjektíven, de mindenki által átélhető módon mutatják be ezt a mindenki által szeretett várost. A témák változatosak: városi pillanatok, a természet, táncosok, portrék mind-mind ismerősek: „tarkabarka sokszínűség”, amit ábrázolnak.

Sárvár szubjektíven

Fotók: Szendi Péter

A megnyitó a „Sárvár 2025 – A jelenné vált jövő” jubileumi programsorozat, valamint a Sárvári Fotószüret 2025 hivatalos programjának része.

Sárvár szubjektíven – ót remek fotós pazar kiállítása
Sárvár szubjektíven – ót remek fotós pazar kiállítása
Fotó: Szendi Péter

