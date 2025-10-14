október 14., kedd

2 órája

Miért és kik nevezték át az álláskereső Facebook-csoportot Sárvári DPK-ra?

#zebra#Nyugat hu#DPK#fidesz sárvári#Észak-Vas DPK

Először arra gondoltunk, újabb zebra-jelenség, vagyis álhír, ám úgy tűnik, ennél több húzódik a nyugat.hu hétfői cikke mögött. A zavarkeltés lehetett a célja annak, aki váratlanul átnevezte az állást kereső és kínáló csoportot Sárvári DPK-ra – ez derül ki a Fidesz sárvári szervezetének közleményéből, amit a baloldali portálnak küldtek el azután, hogy az olvasói levélre hivatkozva közölt egy anyagot.

Vaol.hu

Több, mint nyolcezer tagot számlál az a Facebook-csoport, ami éveken át Állást, munkát keres, kínál – Sárvár és környéke néven működött. Egy olvasó fordult levélben a nyugat.hu portálhoz, amiben arról számolt be, hogy a csoportot átnevezték Sárvári DPK-ra.

sárvári DPK
Először azt gondoltuk, egy vasi zebrával van dolgunk, de több húzódhat a baloldali portál cikke mögött: sárvári DPK-ra neveztek át egy Facebook-csoportot
Fotó: VN

„Ezzel együtt egy bejegyzés is született, hogy a csoport mostantól a DPK tagoknak van fenntartva, új szabályzattal” – írta.

A cikk elég volt a negatív hangulatkeltésre, a kormánypártot bíráló és az embereket hergelni kívánó hozzászólások máris megjelentek a baloldali portál posztja alatt. 

Pedig a Fidesznek semmi köze nem volt az oldal átnevezéséhez, a párt sárvári szervezete a cikk megjelenése után közleményben határolódott el a történtektől.

Miért nevezhették át a Facebook-csoportot Sárvári DPK-ra? 

„A Digitális Polgári Körök létrehozásának szabályozott rendje van, a nevezett csoport semmilyen módon nem része a DPK-k rendszerének. 

Az adminisztrátorok szándéka a helyi Fidesz előtt nem ismert, feltételezésünk szerint céljuk csupán a zavarkeltés, dezinformáció lehetett. Ezt igazolja, hogy azóta a borítóképet is megváltoztatták és a bejegyzések is eltűntek. A városban és a választókerületben élő patrióta támogatókat továbbra is várjuk az Észak-Vas DPK-ban, melynek a megalakulásáról Önök is hírt adtak

 – tájékoztatott a Fidesz sárvári szervezete a nyugat.hu cikkére reagálva.

Sokatmondó, hogy az ügyben egyelőre nem nyilatkozott a Facebook-csoport adminisztrátora, akit telefonon is kerestünk, ám nem értük el. Kérdéseinket írásban is elküldtük.

A kérdés így továbbra is nyitott: a Facebook-oldalt meghekkelték-e, annak átnevezése mögött baloldalhoz köthető személy/személyek/politikai szervezet állhatnak vagy "ötperc hírnévért", vagy más ok miatt kapott új nevet a sárvári csoport?

