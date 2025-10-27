október 27., hétfő

Nagyszabású beruházás

21 perce

Ilyen menő csúszdapark épül a sárvári fürdőn - videón mutatjuk a látványterveket

Címkék#beruházás#Sárvár#csúszdapark#Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő#csúszda

Nagy bejelentés Sárváron: új junior csúszdapark épül a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő területén. Bemutatták a látványterveket is.

Vaol.hu

A Sárvár Lendületben közösségi oldalon számoltak be a nagyszerű hírről, hogy új junior csúszdapark készül a sárvári fürdőn, ami a tervek szerint 2026 nyarára el is készül majd. Mint a bejegyzésben előrevetítik, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő területén megépülő új junior csúszdapark a kisebbek és a felnőttek kedvence lesz! A látványterveket látva, alighanem helytálló az előbbi feltételezés.

Új csúszdapark épül a sárvári fürdőn
Új csúszdapark épül a sárvári fürdőn
Forrás: VN-archív

Sárvári fürdő: új junior csúszdapark épül

Az új attrakció három izgalmas csúszdát foglal magában:

  •  Vízi hullámvasút egy óriási gömbbel
  •  Ikerpályás versenycsúszda
  •  Szerpentincsúszda

Kiderül a bejegyzésből, hogy a fejlesztésnek köszönhetően 380 méternyi új csúszdapálya épül, amelyen magasságkorlátozás nélkül, akár szülővel együtt is csúszhatnak már a legkisebbek, 3 éves kortól.

Mint írják, a beruházást a fürdő saját erőből valósítja meg, és célja, hogy tovább erősítse Sárvár turisztikai vonzerejét és családbarát élménykínálatát. Az önkormányzat és a Sárvári Gyógyfürdő Kft. is bízik abban, hogy az új csúszdapark nagyobb vonzerőt jelent majd a sárvári családoknak is, akik a Sárvár Kártyával rendkívül kedvező díjért látogathatják a fürdőt.

A megvalósítás a meglévő csúszdapark területén történik, a külső hullámmedence mellett. Videón mutatjuk a látványterveket is:

 

