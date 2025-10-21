1 órája
Itt vannak a legfontosabb információk a sárvári Simon - Júdás kirakodóvásárról
Idén is megrendezik a Simon - Júdás Napi Országos Kirakodóvásárt Sárváron október 24-25-én, ami minden évben hatalmas érdeklődést vált ki. Érdemes azonban néhány fontos dolgot tudnunk, mielőtt elindulnánk a rendezvényre.
A Sárvár Lendületben nevű közösségi oldal osztott meg fontos információkat a sárvári Simon - Júdás vásárral kapcsolatban.
Sárvári Simon - Júdás Napi Országos Kirakodóvásár kisokos
A vásár kezdete: október 24-én 18 órától kinyitnak a vendéglátóegységek a vásár területén, ilyenkor hagyományosan a sárváriak látogatnak ki nagy számban a vásárba. Október 25-én pedig több száz árus kínálja portékáit a belvárosban.
A vásár helyszínei:
Kossuth tér, Batthyány Lajos utca, Hunyadi János utca, Árpád utca, Ady Endre utca, Deák Ferenc utca, Várkerület utca, Rákóczi Ferenc utca, Posta tér.
Forgalomelterelés útvonala:
Sársziget u. – Soproni u. (88. sz. főút) – Selyemgyár u. – Hunyadi u. – Gárdonyi u. – Fekete híd u. – Rákóczi u.
A forgalomelterelés időtartama:
2025. október 24-én 18.00 órától 2025. október 25-én 24.00 óráig tart.
A Batthyány utcai (Főtér), a Rákóczi utcai (kórház) és a Hunyadi utcai megállóknál a buszközlekedés 2025. október 24-én 18.00 órától 2025. október 25-én 24.00 óráig szünetel.
Az utasok az autóbusz - állomásnál, a gyógyfürdőnél (Rákóczi F. utca), a vasútállomásnál és a Gárdonyi utcában lévő megállókat vehetik igénybe.
EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Központi ügyelet és gyógyszertárak:
Az Alkotmány utca 6. szám alatti ingatlanban (SZTK épület) található. A belvárosban található gyógyszertárak gyalogosan közelíthetők meg a járdán.
Egészségügyi ellátás helyei:
Gyalogőrség 2025. október 24-én (pénteken): Nádasdy-vár parkoló, belvárosi körforgalom. Gyalogőrség 2025. október 25-én (szombaton): rendőrség, belvárosi körforgalom, Penny-Market parkoló, esetkocsi a Városházánál, mentőautó a Penny-Market parkolóban, központi ügyelet, mentőállomás.
