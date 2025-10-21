Itt vannak a legfontosabb információk a sárvári Simon - Júdás kirakodóvásárról

A Sárvár Lendületben nevű közösségi oldal osztott meg fontos információkat a sárvári Simon - Júdás vásárral kapcsolatban.

Így igazodj el a sárvári Simon - Júdás vásárban.

Fotó: Pajor Andras / Forrás: Facebook/ Sárvár Lendületben

Sárvári Simon - Júdás Napi Országos Kirakodóvásár kisokos

A vásár kezdete: október 24-én 18 órától kinyitnak a vendéglátóegységek a vásár területén, ilyenkor hagyományosan a sárváriak látogatnak ki nagy számban a vásárba. Október 25-én pedig több száz árus kínálja portékáit a belvárosban.

A vásár helyszínei:

Kossuth tér, Batthyány Lajos utca, Hunyadi János utca, Árpád utca, Ady Endre utca, Deák Ferenc utca, Várkerület utca, Rákóczi Ferenc utca, Posta tér.

Forgalomelterelés útvonala:

Sársziget u. – Soproni u. (88. sz. főút) – Selyemgyár u. – Hunyadi u. – Gárdonyi u. – Fekete híd u. – Rákóczi u.

A forgalomelterelés időtartama:

2025. október 24-én 18.00 órától 2025. október 25-én 24.00 óráig tart.

Buszközlekedés:

A Batthyány utcai (Főtér), a Rákóczi utcai (kórház) és a Hunyadi utcai megállóknál a buszközlekedés 2025. október 24-én 18.00 órától 2025. október 25-én 24.00 óráig szünetel.

Az utasok az autóbusz - állomásnál, a gyógyfürdőnél (Rákóczi F. utca), a vasútállomásnál és a Gárdonyi utcában lévő megállókat vehetik igénybe.