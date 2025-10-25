Simon-Júdás vásár
Sárvárra már ki lehet tenni a megtelt táblát - fotók
Fotó: Cseh Gábor
Pénteken este elkezdődött a Simon-Júdás Napi Országos Kirakodóvásár. Szombat délelőtt látogattunk ki, már minden parkoló tele volt autóval, hatalmas a forgalom már most a városban. A Dózsa György utcai parkolóban nem találtunk szabad helyet. Megteltek a város fő utcái nézelődőkkel.
Sárvárra már ki lehet tenni a megtelt táblátFotók: Cseh Gábor
2025.10.21. 19:35
