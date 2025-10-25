október 25., szombat

Simon-Júdás vásár

Sárvárra már ki lehet tenni a megtelt táblát - fotók

Címkék#vásár#Sárvár#Simon-Júdás

Polgár Patrícia
Sárvárra már ki lehet tenni a megtelt táblát - fotók

Fotó: Cseh Gábor

Pénteken este elkezdődött a Simon-Júdás Napi Országos Kirakodóvásár. Szombat délelőtt látogattunk ki, már minden parkoló tele volt autóval, hatalmas a forgalom már most a városban. A Dózsa György utcai parkolóban nem találtunk szabad helyet. Megteltek a város fő utcái nézelődőkkel. 

Sárvárra már ki lehet tenni a megtelt táblát

Fotók: Cseh Gábor

 

 

