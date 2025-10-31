október 31., péntek

Jön az ünnepi időszak

22 perce

Már áll a schönbrunni karácsonyfa

Címkék#bécs#Schönbrunn#Schönbrunni Állatkert#karácsonyi vásár

Több mint két hónappal szenteste előtt, múlt szerdán állították fel a kastély díszudvarán a karácsonyfát. A schönbrunni karácsonyfa 160 éves, lucfenyő és Salzburg Pinzgau régiójából származik.

Polgár Patrícia

A schönbrunni karácsonyfa az Osztrák Szövetségi Erdők (ÖBf) Taxenbach erdőkerületéből származik – írta meg az ORF a schönbrunni karácsonyi vásárról szóló sajtóközleményre hivatkozva. Bécs karácsonyi vásárai közül, sőt egész Ausztriában ez a vásár nyit meg elsőként, november 6-án.

A schönbrunni karácsonyfa idén egy 160 éves lucfenyő
Forrás: ORF

A schönbrunni karácsonyfa később állatkerti állatoké lesz

A karácsonyi vásári szezon vége után a lucfenyőt kisebb darabokra vágják, és játékként, illetve jutalomfalatként adják át a schönbrunni állatkert állatainak.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
