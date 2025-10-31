Már áll a schönbrunni karácsonyfa

A schönbrunni karácsonyfa az Osztrák Szövetségi Erdők (ÖBf) Taxenbach erdőkerületéből származik – írta meg az ORF a schönbrunni karácsonyi vásárról szóló sajtóközleményre hivatkozva. Bécs karácsonyi vásárai közül, sőt egész Ausztriában ez a vásár nyit meg elsőként, november 6-án.

A schönbrunni karácsonyfa idén egy 160 éves lucfenyő

Forrás: ORF

A schönbrunni karácsonyfa később állatkerti állatoké lesz

A karácsonyi vásári szezon vége után a lucfenyőt kisebb darabokra vágják, és játékként, illetve jutalomfalatként adják át a schönbrunni állatkert állatainak.