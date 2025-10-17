1 órája
Kilencenéves Horváth Magdolna! - Sé polgármestere is felköszöntötte
Horváth Magdolna, Magdi néni október 9-én töltötte be 90. életévét. Ez alkalomból az otthonában köszöntötte fel őt Sé Község Önkormányzata nevében Nagy Róbert polgármester. A polgármester úr egy csokor virággal és egy meglepetés tortával kedveskedett, valamint átadta Magyarország miniszterelnöke által aláírt születésnapi köszöntő Emléklapot - tudtuk meg a szerkesztőségünknek küldött beszámolóból.
"A köszöntés további része nagyon vidáman egy kötetlen beszélgetéssel telt, melyen Plackné Horváth Ilona, Magdi néni szomszédja is részt vett. Ilike és családja mindenben segítik az egyedül élő Magdi nénit, minden egyes nap átnéznek hozzá. Magdi néniék kilencen voltak testvérek, ő Sében született és mindvégig a településen élt".
Kilencvenéves a séi Horváth Magdolna
"Magdi néni fiatalos, jó egészségnek örvend, egy picikét a hallással vannak problémái, egyébként a vérnyomáscsökkentőn kívül semmilyen gyógyszert nem szed. Nagyon szeret olvasni, rengeteg könyvet elolvasott életében és napindítóként már reggel korán várja a Vas Népét! Mindemellett televíziót néz, tisztában van Magyarország és a világ híreivel! Hetente busszal megy Szombathelyre bevásárolni, sőt egy átszállással a piacra is kilátogat! Kétnaponta főz! Nagyon sok időt tölt kint az udvaron és a kertben.
Hogy mit csinál? Kapál, veteményez, fűnyíróval füvet nyír, sőt, ha kell fát hasogat!! Igen, jól hallották! A télire érkezett négy köbméter fát egyes-egyedül rakta be a tárolóba, már készül rá, hogy kiszáradás után a következő öt köbmétert is berakja! A hétvégén szombatonként meglátogatja őt a Gyöngyöshermánban élő húga, vasárnap délelőttönként pedig mindig részt vesz a szentmisén. Hát így telnek Magdi néni mindennapjai!" - tudtuk meg az önkormányzati beszámolóból.
Sé Község Önkormányzata és a település lakosainak nevében kívánunk nagyon boldog születésnapot! Az Isten Éltesse jó erőben, egészségben még hosszú évekig Magdi nénit!
- zárták a köszöntő gondolatokat.
Örökös Tagság-díjat kapott Alexa Károly, az Életünk folyóirat nyugalmazott főszerkesztője
Kispályás foci: a hatodik hét eredményei - 17 (!) gól az Illés-Peszi derbin!