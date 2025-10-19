október 19., vasárnap

Helyi közélet

49 perce

Sé: versekkel nyitották meg a könyvtárt

Címkék#vers#Sé#könyvtár

Október 13-án, nagy sikerrel lezajlott a séi könyvtár megnyitója. Sé díszpolgára, Csider Sándor verseket hozott, hogy ünnepivé tegye az eseményt.

Merklin Tímea
Sé: versekkel nyitották meg a könyvtárt

Fotó: Picasa

 Megtisztelte a rendezvényt dr. Baráthné Molnár Mónika, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatónője, aki az olvasás jövőjéről beszélt, bízva abban, amit a mesterséges intelligencia állít: a könyvek és az irodalom szeretete 2055-ben sem megy majd ki a divatból.

Sé
Sé, könyvtárnyitó. Csider Sándor költő, Sé díszpolgára és Benke Éva, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozatával kitüntetett, és Radnóti-díjas tanár. Fotó: a BDK munkatársa

Az előadott versek szerzője Sé díszolgára

Csider Sándor költő, Sé díszpolgára, egy különleges versbemutatót hozott ebből az alkalomból VendégSÉgben otthon címmel. A műveket Benke Éva  a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozatával kitüntetett, és Radnóti-díjas tanár és Regős-Foki Veronika színművésznő, a séi faluház vezetője adták elő.

Sé
Dr. Baráthné Molnár Mónika, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatónője, aki az olvasás jövőjéről beszélt, bízva abban, amit a mesterséges intelligencia állít: a könyvek és az irodalom szeretete 2055-ben sem megy majd ki a divatból. Forrás: a BDK munkatársa

A szereplőket és a szerzőt Horváth Balázsné Anikó, Sé díszpolgára mutatta be, és rengeteg érdekességet mesélt róluk, hiszen mindannyian ezer szállal kötődnek Séhez.

 

