Sé: versekkel nyitották meg a könyvtárt

Megtisztelte a rendezvényt dr. Baráthné Molnár Mónika, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatónője, aki az olvasás jövőjéről beszélt, bízva abban, amit a mesterséges intelligencia állít: a könyvek és az irodalom szeretete 2055-ben sem megy majd ki a divatból.

Sé, könyvtárnyitó. Csider Sándor költő, Sé díszpolgára és Benke Éva, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozatával kitüntetett, és Radnóti-díjas tanár. Fotó: a BDK munkatársa

Az előadott versek szerzője Sé díszolgára

Csider Sándor költő, Sé díszpolgára, egy különleges versbemutatót hozott ebből az alkalomból VendégSÉgben otthon címmel. A műveket Benke Éva a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozatával kitüntetett, és Radnóti-díjas tanár és Regős-Foki Veronika színművésznő, a séi faluház vezetője adták elő.

A szereplőket és a szerzőt Horváth Balázsné Anikó, Sé díszpolgára mutatta be, és rengeteg érdekességet mesélt róluk, hiszen mindannyian ezer szállal kötődnek Séhez.