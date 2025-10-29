Hamis vád: Heccből hívta fel a segélyhívót a vasi férfi, hogy megviccelje sofőrét

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség hamis vád bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint ittas állapotban egy jármű utasaként utazott, amikor felhívta a segélyhívót és azt közölte, hogy a gépjármű sofőrje ittasan vezeti az autót. A rendőri igazoltatás során kiderült, hogy a bejelentés valótlan volt, így a vádlott hamisan vádolta meg a járművezetőt bűncselekmény elkövetésével.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.