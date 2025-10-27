Óvodáskorú lett a Séi Mesevilág Óvoda - Így ünnepelték a gyerekek (fotók, videó)

Mint arról három évvel ezelőtt beszámoltunk, dr. Gulyás Gergely miniszteri keretéből 365 millió forinttal támogatta a séi beruházást. Annak köszönhetően nyithatta meg kapuit 2022-ben a kétcsoportos Séi Mesevilág Óvoda.

Hároméves a Séi Mesevilág Óvoda: Nagy Róbert polgármestert rajzzal lepték meg

Fotó: Cseh Gábor

Hároméves a Séi Mesevilág Óvoda

– Reggelente és délután azt látom, hogy nagyon szeretnek ide járni a gyerekek, illetve a szülők is. Az meg külön öröm, hogy most már folyamatosan a falu életébe, rendezvényeibe is beilleszkedik az óvoda – mondta el Nagy Róbert polgármester ottjártunkkor. Legutóbb az őszköszöntőn a templomkertben szerepeltek a gyerekek, de nyáron a gyerkőcfesztiválon is felléptek az óvodások. A faluvezető kitért arra is, az önkormányzat fenntartóként arra törekszik, hogy folyamatosan fejlessze az intézményt: így hőszivattyúk telepítését is tervezik, hogy az energiaellátást még költséghatékonyabbá tegyék.

Szeretetteljes, inspiráló környezet

– Az intézmény célja kezdetektől fogva az volt, hogy biztonságos, szeretetteljes és inspiráló környezetet biztosítson a gyermekek számára, ahol játékosan tanulhatnak, fejlődhetnek és kibontakoztathatják képességeiket. Az elmúlt három év során az óvoda közössége, óvodapedagógusok, dajkák, szülők és a fenntartó önkormányzat közösen dolgozott azon, hogy ez a cél megvalósuljon.

Az indulás óta új eszközök beszerzése, udvari játékok telepítése, valamint változatos nevelési programok bevezetése gazdagította az intézményt az óvodapedagógusok szakmai elhivatottságának köszönhetően – mondta el Tóth Henriette igazgató.

Megtudtuk azt is: angol és német nyelv oktatása mellett, újdonságként okoseszközök beszerzésével a digitális világban is hasznos útmutatót kívánnak nyújtani a hozzájuk járó kicsiknek.