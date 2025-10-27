október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Születésnap

1 órája

Óvodáskorú lett a Séi Mesevilág Óvoda - Így ünnepelték a gyerekek (fotók, videó)

Címkék#Dr Gulyás Gergely#Séi Mesevilág Óvoda#Hároméves#Így ünneplték a gyerekek#Nagy Róbert

Három éve dr. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter jelenlétében adták át a vasi intézményt. A Séi Mesevilág Óvoda születésnapját idén is méltó módon – tortával és dalocskákkal – ünnepelték, mint az elhangzott: óvodáskorúvá vált az ovi.

Tömböly Ágnes

Mint arról három évvel ezelőtt beszámoltunk, dr. Gulyás Gergely miniszteri keretéből 365 millió forinttal támogatta a séi beruházást. Annak köszönhetően nyithatta meg kapuit 2022-ben a kétcsoportos Séi Mesevilág Óvoda. 

Séi Mesevilág Óvoda
Hároméves a Séi Mesevilág Óvoda: Nagy Róbert polgármestert rajzzal lepték meg 
Fotó: Cseh Gábor

Hároméves a Séi Mesevilág Óvoda 

– Reggelente és délután azt látom, hogy nagyon szeretnek ide járni a gyerekek, illetve a szülők is. Az meg külön öröm, hogy most már folyamatosan a falu életébe, rendezvényeibe is beilleszkedik az óvoda – mondta el Nagy Róbert polgármester ottjártunkkor. Legutóbb az őszköszöntőn a templomkertben szerepeltek a gyerekek, de nyáron a gyerkőcfesztiválon is felléptek az óvodások. A faluvezető kitért arra is, az önkormányzat fenntartóként arra törekszik, hogy folyamatosan fejlessze az intézményt: így hőszivattyúk telepítését is tervezik, hogy az energiaellátást még költséghatékonyabbá tegyék. 

Szeretetteljes, inspiráló környezet

– Az intézmény célja kezdetektől fogva az volt, hogy biztonságos, szeretetteljes és inspiráló környezetet biztosítson a gyermekek számára, ahol játékosan tanulhatnak, fejlődhetnek és kibontakoztathatják képességeiket. Az elmúlt három év során az óvoda közössége, óvodapedagógusok, dajkák, szülők és a fenntartó önkormányzat közösen dolgozott azon, hogy ez a cél megvalósuljon. 

Az indulás óta új eszközök beszerzése, udvari játékok telepítése, valamint változatos nevelési programok bevezetése gazdagította az intézményt az óvodapedagógusok szakmai elhivatottságának köszönhetően – mondta el Tóth Henriette igazgató. 

Megtudtuk azt is: angol és német nyelv oktatása mellett, újdonságként okoseszközök beszerzésével a digitális világban is hasznos útmutatót kívánnak nyújtani a hozzájuk járó kicsiknek. 

Hároméves a Séi Mesevilág Óvoda

Fotók: Cseh Gábor

 

Ezt olvasta már?


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu