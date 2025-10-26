2 órája
Ennyit fizetünk idén a vásári finomságokért – árak a Simon-Júdás vásárból
A vásárba indulás előtt biztosan sokakban felmerül a kérdés, vajon idén mit és mennyiért kaphat meg Sárváron? Árakat hozunk a Simon-Júdás vásárból.
Az ügyben is tettünk egy kört a vásárban, hogy az ételeket és italokat milyen választékban és mennyiért kaphatjuk meg a forgatagban. Akadtak hajmeresztő összegek is a sárvári Simon-Júdás vásárban - ha például extrább kürtős-kalácsot ettünk volna -, a hagyományos étkezdéknél a sor azonban azt jelezte, van igény a termékeikre.
Egészen reggeltől sorban állnak a vásárlók az ételeket, italokat kínáló árusoknál is. Petrik Éva és csapata például 23 éve süti a finomságokat a vár tövében. Mint mondja, reggel nyolckor kezdenek el sütni, 9 órától leginkább a kolbász-reggelire vágyók vásárolnak náluk, 10 óra után már elkezdik keresni a többi grillételt is. Éva szerint több mázsa kolbász elfogy náluk a vásár ideje alatt.
Körbenéztünk a sárvári Simon-Júdás vásáron - szombatFotók: Cseh Gábor
Most pedig táblázatban hozzuk a Simon-Júdás vásár árait:
|Termék
|Részletek
|Ár
|Kürtőskalács
|sima
|2000–2500 Ft
|Kürtőskalács
|pisztáciás vagy málnás
|3200–3500 Ft
|Sült gesztenye
|adagtól függően
|1500–2000 Ft
|Lángos
|sima
|1300 Ft
|Lángos
|sajtos-tejfölös
|1800 Ft
|Grill ételek
|—
|1800 Ft / 10 dkg
|Tócsni
|—
|2500–3500 Ft
|Langalló
|—
|2500–3000 Ft
|Csapolt sör
|pohár, korsó
|600–1800 Ft
|Forralt bor
|—
|500 Ft / dl
|Tea
|—
|300 Ft / dl
