Ennyit fizetünk idén a vásári finomságokért – árak a Simon-Júdás vásárból

Az ügyben is tettünk egy kört a vásárban, hogy az ételeket és italokat milyen választékban és mennyiért kaphatjuk meg a forgatagban. Akadtak hajmeresztő összegek is a sárvári Simon-Júdás vásárban - ha például extrább kürtős-kalácsot ettünk volna -, a hagyományos étkezdéknél a sor azonban azt jelezte, van igény a termékeikre.

Petrik Éva több mint két évtizede süt a Simon-Júdás vásárban

Fotó: Cseh Gábor

Egészen reggeltől sorban állnak a vásárlók az ételeket, italokat kínáló árusoknál is. Petrik Éva és csapata például 23 éve süti a finomságokat a vár tövében. Mint mondja, reggel nyolckor kezdenek el sütni, 9 órától leginkább a kolbász-reggelire vágyók vásárolnak náluk, 10 óra után már elkezdik keresni a többi grillételt is. Éva szerint több mázsa kolbász elfogy náluk a vásár ideje alatt.