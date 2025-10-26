október 26., vasárnap

Vásárban jártunk

1 órája

Ennyit fizetünk idén a vásári finomságokért – árak a Simon-Júdás vásárból

Címkék#vásár#Simon-Júdás#árak

A vásárba indulás előtt biztosan sokakban felmerül a kérdés, vajon idén mit és mennyiért kaphat meg Sárváron? Árakat hozunk a Simon-Júdás vásárból.

Polgár Patrícia

Az ügyben is tettünk egy kört a vásárban, hogy az ételeket és italokat milyen választékban és mennyiért kaphatjuk meg a forgatagban. Akadtak hajmeresztő összegek is a sárvári Simon-Júdás vásárban - ha például extrább kürtős-kalácsot ettünk volna -, a hagyományos étkezdéknél a sor azonban azt jelezte, van igény a termékeikre.

Petrik Éva több mint két évtizede süt a Simon-Júdás vásárban
Petrik Éva több mint két évtizede süt a Simon-Júdás vásárban
Fotó: Cseh Gábor

Egészen reggeltől sorban állnak a vásárlók az ételeket, italokat kínáló árusoknál is. Petrik Éva és csapata például 23 éve süti a finomságokat a vár tövében. Mint mondja, reggel nyolckor kezdenek el sütni, 9 órától leginkább a kolbász-reggelire vágyók vásárolnak náluk, 10 óra után már elkezdik keresni a többi grillételt is. Éva szerint több mázsa kolbász elfogy náluk a vásár ideje alatt.

Körbenéztünk a sárvári Simon-Júdás vásáron - szombat

Fotók: Cseh Gábor

Most pedig táblázatban hozzuk a Simon-Júdás vásár árait:

TermékRészletekÁr
Kürtőskalácssima2000–2500 Ft
Kürtőskalácspisztáciás vagy málnás3200–3500 Ft
Sült gesztenyeadagtól függően1500–2000 Ft
Lángossima1300 Ft
Lángossajtos-tejfölös1800 Ft
Grill ételek1800 Ft / 10 dkg
Tócsni2500–3500 Ft
Langalló2500–3000 Ft
Csapolt sörpohár, korsó600–1800 Ft
Forralt bor500 Ft / dl
Tea300 Ft / dl

A Simon-Júdás vásáron jártunk és megnéztük, mi az, amit idén kínálnak az árusok

 

