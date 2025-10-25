1 órája
Kapibara, labubu, italian brainrot: az idei Simon-Júdás legújabb őrületei - sok fotó, hangulatvideó
Mi szem-szájnak ingere, megtalálható a sárvári forgatagban. A Simon-Júdás vásáron jártunk, hogy megnézzük, mi az, amit idén kínálnak az árusok. Ezúttal sem maradtunk újdonság nélkül.
Már délelőtt hatalmas volt a tömeg Sárváron, a Simon-Júdás Napi Országos Kirakodóvásáron. Mint Kondora Istvántól, a város polgármesterétől megtudtuk, évről-évre 500-600 árus kínálja a portékáit ilyenkor. A polgármester felidézte, hogy sok éven át, még az ő gyermekkorában is állatvásárként is jelentős szerepe volt a környék kereskedelmében a Simon-Júdás vásárnak, ma már inkább az apróságokat szerzik be itt az emberek – az árusok folyamatosan igazodnak a kor igényeihez.
Simon-Júdás vásár: ahol a múlt és a jelen kéz a kézben vásárol
És valóban így is van: amellett, hogy az étel-ital árusoknál mindig hosszú sorokban állnak a vásárlók és sok a kézműves termék – a Városházán például belefutottunk Ambrus Attila, a Viszkis fazekas standjába is –, rengeteg Ázsiából behozott árut árulnak, igazodva a mai fiatalság és a gyerekek igényeihez: az italian brainrot figurák (mint Ballerina Cappucina, Tung Tung Tung Sahur, Tralalero Tralala) mellett található az árusoknál kapibara, minden, ami labubu és egy számunkra ismeretlen új őrület, az óriás plüsslibák.
Körbenéztünk a sárvári Simon-Júdás vásáron - szombatFotók: Cseh Gábor
A lufik között a "hagyományosak" is kelendőek még mindig - főleg a legkisebbek körében, akiket még semmilyen őrület nem kapott el. Pados Péter és Deák Zsuzsa éppen kislányukkal, Rózival választották ki Rózi első unikornisos lufiját, amikor lencsevégre kaptuk őket. Péter és Zsuzsa Biatorbágyról - igaz Péter családja ikervári - minden évben jönnek vásározni, idén először kislányukat is kihozták magukkal.
Lényegében, a Simon-Júdásba mindenkinek érdemes kilátogatnia, hiszen minden korosztály és érdeklődési kör megtalálja a magának valót.