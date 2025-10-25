Kapibara, labubu, italian brainrot: az idei Simon-Júdás legújabb őrületei - sok fotó, hangulatvideó

Már délelőtt hatalmas volt a tömeg Sárváron, a Simon-Júdás Napi Országos Kirakodóvásáron. Mint Kondora Istvántól, a város polgármesterétől megtudtuk, évről-évre 500-600 árus kínálja a portékáit ilyenkor. A polgármester felidézte, hogy sok éven át, még az ő gyermekkorában is állatvásárként is jelentős szerepe volt a környék kereskedelmében a Simon-Júdás vásárnak, ma már inkább az apróságokat szerzik be itt az emberek – az árusok folyamatosan igazodnak a kor igényeihez.

Kondora István polgármester Pados Zoltán kosárfonó termékeit veszi szemügyre a Simon-Júdás vásárban

Fotó: Cseh Gábor

Simon-Júdás vásár: ahol a múlt és a jelen kéz a kézben vásárol

És valóban így is van: amellett, hogy az étel-ital árusoknál mindig hosszú sorokban állnak a vásárlók és sok a kézműves termék – a Városházán például belefutottunk Ambrus Attila, a Viszkis fazekas standjába is –, rengeteg Ázsiából behozott árut árulnak, igazodva a mai fiatalság és a gyerekek igényeihez: az italian brainrot figurák (mint Ballerina Cappucina, Tung Tung Tung Sahur, Tralalero Tralala) mellett található az árusoknál kapibara, minden, ami labubu és egy számunkra ismeretlen új őrület, az óriás plüsslibák.