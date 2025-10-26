október 26., vasárnap

Évforduló

1 órája

Jelnyelvi színházi előadással ünnepelte 75. évfordulóját a SINOSZ Vas Vármegyei Szervezete (fotók)

Címkék#Óz , a csodák csodája#SINOSZ#jelnyelv

A Weöres Sándor Színházban tartott jubileumi ünnepségen a vármegye első, jelnyelven akadálymentesített színházi előadását mutatták be, az „Óz, a csodák csodája” című musical formájában. A SINOSZ Vas Vármegyei Szervezete ezzel a különleges programmal tette emlékezetessé fennállásának 75. évfordulóját.

Csabai Bernadett

Különleges hangulatban, sok mosollyal és megható pillanatokkal ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) Vas Vármegyei Szervezete. A jubileum alkalmából október 24-én a Weöres Sándor Színházban tartották meg az ünnepséget, amely a befogadás és a társadalmi érzékenyítés szellemében telt.

SINOSZ
Hetvenöt éves fennállását ünnepelte a SINOSZ vasi szervezete Szombathelyen a Weöres Sándor Színházban 
Fotó: Cseh Gábor

Ünnepelt a SINOSZ vasi szervezete

Az ünnepségen részt vett többek között dr. Nemény András, Szombathely polgármesere és Szalkai Iván, a SINOSZ igazgatója is - előbbi nyitotta meg az ünnepséget. Mint fogalmazott, büszke rá, hogy itt Szombathelyen rendezték meg a jubileumot.  

A SINOSZ egyéni sorsokból teremt közösséget és együtt könnyebb igazi mély, emberi kapcsolatokat kialakítani. A megértés sohasem a hang erejében van, hanem az emberi kapcsolatok mélységében. Ez egy olyan szövetség, ahol ezek a mély kapcsolatok teremtődnek 

- fogalmazott a polgármester majd egy oklevelet adott át a SINOSZ igazgatójának a város nevében.

A 75. évforduló alkalmából a SINOSZ igazgatójának, Szalkai Ivánnak oklevelet adott át Nemény András polgármester Szombathely városa nevében 
Fotó: Cseh Gábor

Őt Szalkai Iván követte, aki szintén köszöntötte a résztvevőket. 

"Ez a nap a közösségé, az összefogásé, az elfogadásé, mi pedig büszkék lehetünk a siket és nagyothalló közösség évtizedek óta tartó összefogására. Nap mint nap bizonyítjuk: a hallásvesztés nem akadály, hanem egy másféle út a teljes élethez." - mondta el az igazgató.

Gergácz Marcell, a SINOSZ Vas Vármegyei Szervezetének elnöke is szólt a jelenlévőkhöz: megköszönte a városnak és a színháznak a sok segítséget és történelmi pillanatnak nevezte az első vasi akadálymentesített, jelnyelvi színházi előadást, ami nagy mérföldkő nem csak a siketeknek, hanem a város kultúrájának is, mint mondta, ez mutatja ,hogy a művészetben, nyelvben, a kultúrában hallók és nem hallók összetartozunk.

Igazi mérföldkő a vasi kultúrában

A megnyitó és a köszöntők után a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola negyedikes diákjai mutatták be jelnyelvi műsorukat, ezután köszöntötték a szervezet leghűségesebb tagjait, akik évtizedek óta aktívan részt vesznek a közösség életében. Az idei díjakat dr. Nemény András adta át. A díjazottak:

  • Cinóczki István, aki 55 éve a SINOSZ tagja
  • Pikl László, aki 50 éve tag
  • Horváthné Németh Gyöngyi 35 éve tag
  • illetve Tóth Csabáné fáradthatatlan önkéntes munkája kapcsán részesült elismerésben.

Fennállása 75. évfordulóját ünnepelte a SINOSZ Vas Vármegyei Szervezete

Fotók: Cseh Gábor

Vas vármegye első, jelnyelven akadálymentesített színházi előadása ezen a napon valósult meg. A nézők Leitner Viktória jelnyelvi tolmácsolásával élvezhették az „Óz, a csodák csodája” című látványos musicalt, amely hatalmas sikert aratott a közönség körében.

Régi álmunk vált valóra ezzel az előadással – fogalmaztak a szervezet képviselői, hangsúlyozva, hogy az esemény egyszerre volt ünnep és szemléletformáló alkalom, amely megmutatta: a kultúra mindenkié.

Az estét közös fotózkodás a színészekkel, majd ünnepi torta és kötetlen beszélgetés zárta a színházi büfében – baráti, családias hangulatban.

