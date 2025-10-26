Jelnyelvi színházi előadással ünnepelte 75. évfordulóját a SINOSZ Vas Vármegyei Szervezete (fotók)

Különleges hangulatban, sok mosollyal és megható pillanatokkal ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) Vas Vármegyei Szervezete. A jubileum alkalmából október 24-én a Weöres Sándor Színházban tartották meg az ünnepséget, amely a befogadás és a társadalmi érzékenyítés szellemében telt.

Fotó: Cseh Gábor

Ünnepelt a SINOSZ vasi szervezete

Az ünnepségen részt vett többek között dr. Nemény András, Szombathely polgármesere és Szalkai Iván, a SINOSZ igazgatója is - előbbi nyitotta meg az ünnepséget. Mint fogalmazott, büszke rá, hogy itt Szombathelyen rendezték meg a jubileumot.

A SINOSZ egyéni sorsokból teremt közösséget és együtt könnyebb igazi mély, emberi kapcsolatokat kialakítani. A megértés sohasem a hang erejében van, hanem az emberi kapcsolatok mélységében. Ez egy olyan szövetség, ahol ezek a mély kapcsolatok teremtődnek

- fogalmazott a polgármester majd egy oklevelet adott át a SINOSZ igazgatójának a város nevében.

A 75. évforduló alkalmából a SINOSZ igazgatójának, Szalkai Ivánnak oklevelet adott át Nemény András polgármester Szombathely városa nevében

Fotó: Cseh Gábor

Őt Szalkai Iván követte, aki szintén köszöntötte a résztvevőket.

"Ez a nap a közösségé, az összefogásé, az elfogadásé, mi pedig büszkék lehetünk a siket és nagyothalló közösség évtizedek óta tartó összefogására. Nap mint nap bizonyítjuk: a hallásvesztés nem akadály, hanem egy másféle út a teljes élethez." - mondta el az igazgató.

Gergácz Marcell, a SINOSZ Vas Vármegyei Szervezetének elnöke is szólt a jelenlévőkhöz: megköszönte a városnak és a színháznak a sok segítséget és történelmi pillanatnak nevezte az első vasi akadálymentesített, jelnyelvi színházi előadást, ami nagy mérföldkő nem csak a siketeknek, hanem a város kultúrájának is, mint mondta, ez mutatja ,hogy a művészetben, nyelvben, a kultúrában hallók és nem hallók összetartozunk.

Igazi mérföldkő a vasi kultúrában

A megnyitó és a köszöntők után a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola negyedikes diákjai mutatták be jelnyelvi műsorukat, ezután köszöntötték a szervezet leghűségesebb tagjait, akik évtizedek óta aktívan részt vesznek a közösség életében. Az idei díjakat dr. Nemény András adta át. A díjazottak: