Tobozkoszorúzól a cementtálig

Letisztult színek, tartós megoldások - ezek a legkelendőbb sírdíszek 2025-ben

Egy héttel Mindenszentek ünnepe előtt már érezhetően megnőtt a forgalom a virágüzletekben. A legtöbben nem szeretik az utolsó pillanatra hagyni a sírdíszek, mécsesek, virágok beszerzését. Utánajártunk, milyen az idei kínálat.

Cseh-Egyed Bernadett

A legbimbósabbat vinné - mutat a vásárló egy cserép krizantémra, mellé tanácsot is kap a következő napokra attól függően, mennyire szeretné, hogy szirmot bontson jövő hétre. Sokan visznek a sírdíszek mellé élő virágot is a temetőbe Mindenszentekkor, a krizantém az örök klasszikus. – Egy cserépbe több tövet is összeültettünk, így mutatós és tartós megoldás, egyúttal pedig vágott virágként használható. Fontos, hogy a krizantémot hűvös, világos helyen tároljuk, amíg a sírra nem kerül. Ha virágzásra szeretnénk serkenteni, nyugodtan tegyük naposabb helyre, de ne öntözzük túl – mondja Kocsis-Nagy Noémi, az egyik szombathelyi virágüzlet árudavezetője. Hozzáteszi: a sírokat sokan árvácskával és örökzöldekkel ültetik be – ezek még a hó alatt is szépen virítanak, egészen a tavaszi egynyári virágok szezonjáig kitartanak. A hideg hónapban se feledkezzünk meg megöntözni őket ha pluszban van a hőmérséklet.

Sírdíszek 2025: a cementtálak jól bírják az időjárás viszontagságait
Fotó: CSG

Sírdíszek: tobozos az örök klasszikus 

A toboz alapú koszorú az örök klasszikus, ezeket fenyő zöldeléssel, szalaggal, különböző száraz kötészeti kellékekkel díszítik.

A formák és méretek tekintetében is nagy a választék: sírtálakból mécseses és mécses nélküli, fekvő és álló, kicsi és nagy változatok is megtalálhatók. 

Sokan kérdezik: kell-e öntözni az élő fenyőágból készült sírdíszeket. A szakértő szerint nem szükséges, mert frissen szedett fenyővel dolgoznak, így is hosszan megőrzik szépségüket a temetőben.

Manapság már kevesebben járnak rendszeresen a temetőbe, de ilyenkor gyakran összefognak a családtagok, és közösen vásárolnak egy szép, nagy díszt - osztja meg tapasztalatait Kocsis-Nagy Noémi. A koszorú árai a tavalyihoz hasonlóak: a legegyszerűbbek 1900, a legnagyobb, dupla sírra is elegendő méretű sírtálak 11990 forintba kerülnek.

Letisztult trendek és tartós megoldások

Egyre többen keresik a letisztult, természetes hatású sírdíszeket: a fehér, bézs, barna színeket némi lilával keverték. Kedveltek a cement tálak, ezekre szintén mécses, száraz dísz, művirág, esetleg angyalka figura került. Előnyük, hogy jól bírják az időjárás viszontagságait, és akár egész évben kint maradhatnak a síron. 

Korábban megírtuk, Mindenszentekre készülődik a piac is.

 



 



 



 

 

