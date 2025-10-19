A sitkei citerazenekar művészeti vezetőjétől, Gróf Lászlótól Kovács Ferenc búcsúzik

Meghalt Gróf László, a sitkei citerazenekar művészeti vezetője. „Amikor vége az utolsó dalnak is! Amikor az utolsó hang is szétfoszlott már!”, énekelte nekünk számtalan alkalommal itt Sitkén is, közös barátunk Balázs Fecó szomorú dalában. Igen nagy veszteség érte községünk közösségét. Valóban az utolsó dal is elhangzott már a citerazenekarunk vezetőjétől Gróf Lászlótól. Családtagok, barátok és sok-sok ismerős szomorú tekintetét földre parancsolva és könnyeit takargatva vettünk tőle végső búcsút! A sors kifürkészhetetlen akaratából éppen a zenekar alapítóinak köszöntő műsora előkészítése közben rendelte a mindenható égi zenekarába.

Forrás: Facebook

Egy egy ember életútját, amikor mérlegre tesszük a végelszámolásnál, sok-sok szempont alapján lehet értékelni. A család szempontjainak az elsőnek kell lennie. Ezután következik a nagyobb család, a lakóközösségünk, ezt követi a haza és a nemzet lakosainak értékítélete. Magyar identitásunk egyik fontos eleme nyelvünk mellett a több évszázados nemzeti kultúránk, melyet elődeinktől kaptuk örökségbe, felelősségünk, hogy őrizzük és adjuk át az utánunk következő generációknak! Ennek a generációk közötti kézfogásnak kiemelkedően jelentős szereplője volt Gróf László.

Felesége, három lánya és két unokája egészen biztos, hogy példaképként tekinthetnek szeretetteli életére. Az idén ötvenkilenc éves sitkei citerazenekar létezésének, működésének több évtizede megingathatatlan, erős alapköve volt. Szakmai, művészi hozzáállása, munkássága tette országos hírűvé a társulatot. A fájdalmas búcsúzás nemcsak a személyi gyászt jelenti, hanem azt az üressé vált szakmai teret is, melyet szorgalmas, több évtizednyi munkájával megteremtett. De ennek az eltökélt vállalásának köszönhető, hogy bízhatunk abban, hogy az általa zenei tudással felvértezett fiatalok között lesz méltó utódja Sitkén a citerazenekarnak.

Köszönjük hogy voltál, békességet dalos álmaidra!

Kovács Ferenc

Sitke 2025. október 19.