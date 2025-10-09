Sólyom-díjat kapott a körmendi Kertész Sándor

A Nimród Vadászújság felhívására közel 80 pályamunka érkezett, amelyek közül a szakértő zsűri a körmendi Kertész Sándor írását találta a legjobbnak, így nyerte el a Sólyom-díjat. Kertész Sándort 2022-ben a Fehér gyász – erdész- és vadászsorsok a történelmi Magyarország alkonyán című kötet szerkesztőjeként ismerhettünk meg a szombathelyi erdészetnél tartott könyvbemutatóján.

Sólyom-díj 2025 irodalmi pályázat.

- A pályázat egyetlen kritériuma az volt, hogy az írás tematikája köthető legyen Fekete Istvánhoz, vagy az általa képviselt szellemiséghez. A műfajt a pályázóra bízták, ugyanúgy elfogadták az állattörténeteket, mint a szerzővel készült fiktív interjút, vagy a neki írt levelet. Megkötés volt még, hogy máshol eddig nem publikált pályamunkákkal lehetet csak jelentkezni – tudtuk meg Kertész Sándortól, aki az Utolsó éjféli harangszó című írásával nyerte el a Sólyom-díjat, amelyet a Nimród októberi lapszáma közöl.

A Sólyom-díj pályázat Láng Rudolfnak, a legendás publicistának, Kittenberger jobbkezének, a magyar vadászok lelkiismeretének állít emléket. Forrás: FCS

A Vas Népe olvasói számára egy kutyás részletet idéz, mert szívén viseli a magyarfajta kutyákat. Minden könyvbemutatón külön megemlíti mind a kilencet. A novellából is egy puliról szóló részletet választott:

Aztán hamarosan csomagot kaptam lentről. Egy fekete bundába csomagolt szeretetcsomagot. Bogáncs volt! Elunt rám várni és utánam szökött. Elnémult a torok, kialudtak a végtelen hűséget sugárzó, csillogó szemek. Mozdulatlan lett az a gyönyörű test… Azóta itt fenn tereli a bárányfelhőket.

A Sólyom-díj birtokosa, Kertész Sándor jelenleg a Természet Tisztelete sorozat nyolcadik könyvén dolgozik

A Természet Tisztelete sorozat nyolcadik kötete Borsodi László írásait tartalmazza - Öreg tölgy árnyékában lesz a címe.

- Nagyapám kovácsmester volt, szabadidejében előre dolgozott, készítette a patkókat mindenféle méretben, és ahogy volt úgy forrón kidobta a homokba, majd szépen felhelyezte a patkótartóra. Én ugyanígy voltam. Készítettem a könyveket, csak én a számítógép mappájába helyeztem őket. Támogatóra és kiadásra várnak. Ez is egyfajta értékmentés. A Szülőföld Kiadó gondozásában megjelent Fehér gyász könyvet mindenképpen annak szántuk. Erdész– és vadászsorsok a történelmi Magyarország alkonyán; közel 120 novella 150 darab háborús, a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum gyűjteményéből való képeslappal illusztrálva – fogalmazott a körmendi Kertész Sándor, akinek a Boros Zoltán természetfestő grafikáját tartalmazó Sólyom-díjat Bors Richárd a Nimród főszerkesztő-helyettese adta át.