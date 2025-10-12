Egy elírás, ami legendát szült – így lett a somlyóiból somlói galuska

A somlói galuska Magyarország egyik legismertebb és legkedveltebb édessége, ám kevesen tudják, hogy a név eredetileg elírásból született. A VígVarjú Étterem TikTok-videója szerint Gollerits Károly, a legendás Gundel Étterem főpincére álmodta meg a desszertet, amelyet Szőcs József Béla cukrászmester készített el. A mester a fóti Somlyói-dombságról származott – innen kapta volna a név is az eredetét. Csakhogy az 1958-as brüsszeli világkiállításon a menülapon véletlenül „somlói galuska” szerepelt, és a félreírás örökre beírta magát a magyar gasztronómia történetébe.

Eredetileg nem is somlói a somlói galuska

Forrás: Mindmegette

Somlói galuska: a világkiállításról világhírnévbe

A somlói galuska a világkiállításon óriási sikert aratott: több szakmai versenyen is győzött, és hamarosan nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is ismertté vált. A háromféle piskótából, rumos diókrémből, mazsolából, tejszínhabból és csokoládéöntetből álló desszert igazi mestermű, amelyet ma már aligha hív bárki is somlyóinak – pedig ez volna az eredeti.

A hagyományos receptet nemrég Borbás Marcsi és Segal Viktor is elkészítette: ők az eredeti somlói galuska recept alapján kóstolták meg a klasszikust, amely a magyar konyha egyik legédesebb történetét rejti magában.