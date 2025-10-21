október 21., kedd

Közlekedés

Jelentős késésekre kell számítani a Sopron-Szombathely vasútvonalon

A GYSEV Zrt. hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta az utasokat, hogy Sopron-Szombathely között műszaki hiba lépett fel, amit a szakemberek elhárítottak, azonban a személyvonatok közlekedésében 20-25 perces késések keletkeztek.

 

