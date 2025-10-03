45 perce
SpaceBuzz VR-űrélmény: néhány percre mi is űrhajósok lettünk, a Föld nagykövetei - fotók
Űrkapszula-szimulátor érkezett a SpaceBuzz Oktatási Program keretében a gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor Általános Iskolába. Hatvanhat diáknak lehetett része pénteken egyedülálló VR-űrutazásban. Mi sem hagytuk ki az élményt.
Virtuális valóság (VR) alapú oktatási és kapcsolatteremtő program a SpaceBuzz, amely elkalauzolja a gyerekeket az űrhajósok világába, ösztönzi és tanítja őket a világűrrel, Földünkkel és a technológiával kapcsolatos ismeretekre. Az olyan 21. századi készségek fejlesztése, mint a kommunikáció, a problémamegoldás, az együttműködés és a kreativitás, fontos elemei a programnak, amely magában foglal egy virtuális űrutazást is a SpaceBuzz rakétában, ahol virtuálisan olyan élményben lehet része bárkinek, mint Kapu Tibornak a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén.
SpaceBuzz VR-űrélmény: irány az űr!
A gyöngyösfalui iskola a tavalyi tanévben döntött úgy, hogy részt vesz a „küldetésben”: akkor indult náluk a program, ami amellett, hogy virtuális űrutazásra visz, tudatosítja a gyerekekben a klíma- és környezetvédelem, valamint a természettudományok fontosságát. Egy éve októberben érkezett meg az eszközöket, kísérletekhez szükséges segédanyagokat is tartalmazó űrláda a három részt vevő osztálynak, hogy a 12 küldetést meg tudják valósítani. A tavalyi 5., 6. és 7. osztályosok csatlakoztak két pedagógus vezetésével – tudtuk meg Marai-Varga Ivett-től, a program egyik koordinátorától. Kapu Tibor űrutazása külön motivációt jelentett a gyerekeknek, akik elmondásuk szerint kíváncsian és lelkesen vágtak neki a programnak. A küldetések teljesítése feltétele volt annak, hogy pénteken az elméletben tanultakat a valóságban is átélhessék.
Reggel 8 órára az iskola udvarán összeszerelték az űrkapszula-szimulátort. A csípős hidegben a gyerekeket azonban láthatóan fűtötte az izgalom: néhány perces váltásokban ülhettek be szerkezetbe. A 7. osztályos Molnár Léna elsőként élte át az élményt, utána osztályriporterként ő kérdezte a társait.
SpaceBuzz VR-űrélményFotók: Szendi Péter
Átéltük, amit Kapu Tibor, amikor az űrből nézett a Földre
S ha már ott jártunk, mi sem hagytuk ki a lehetőséget: a néhány perces űrélmény első részében a nemzetközi űrállomás központi moduljában üldögéltünk és néztünk körbe; a második részben az űrállomás körül repkedtünk egy csupaüveg-falú kapszulában, megcsodáltuk a Földet és az űrállomást. Az úgynevezett „áttekintő hatást” (Overview Effect) csak az űrhajósok tapasztalhatják meg, amikor először megpillantják a Földet annak teljes valójában. Ilyen szempontból is a nyomdokaikba léptünk, felejthetetlen élményben volt részünk.
A SpaceBuzz Magyarországon: a szimulátorral tavaly tavasz óta járják az iskolákat
A SpaceBuzz Hungary Oktatástámogató, Klíma- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke, Zentai István a helyszínen elmondta, 2020-ban pilot programmal kezdtek, máig mintegy 13 ezer gyermek érintett a programban, amely határon túli és határon inneni magyar iskoláknak is elérhető. Az idei tanévben 58 iskola, több mint 3 ezer diák és közel 200 tanár kapcsolódott be az oktatásba. A szimulátorral tavaly tavasz óta járják az iskolákat.