SpaceBuzz VR-űrélmény: néhány percre mi is űrhajósok lettünk, a Föld nagykövetei - fotók

Virtuális valóság (VR) alapú oktatási és kapcsolatteremtő program a SpaceBuzz, amely elkalauzolja a gyerekeket az űrhajósok világába, ösztönzi és tanítja őket a világűrrel, Földünkkel és a technológiával kapcsolatos ismeretekre. Az olyan 21. századi készségek fejlesztése, mint a kommunikáció, a problémamegoldás, az együttműködés és a kreativitás, fontos elemei a programnak, amely magában foglal egy virtuális űrutazást is a SpaceBuzz rakétában, ahol virtuálisan olyan élményben lehet része bárkinek, mint Kapu Tibornak a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén.

Zentai István magyaráz a SpaceBuzz űrkapszula-szimulátornál: a gyerekek néhány perces váltásokban ülhettek be szerkezetbe.

Fotó: Szendi Péter

SpaceBuzz VR-űrélmény: irány az űr!

A gyöngyösfalui iskola a tavalyi tanévben döntött úgy, hogy részt vesz a „küldetésben”: akkor indult náluk a program, ami amellett, hogy virtuális űrutazásra visz, tudatosítja a gyerekekben a klíma- és környezetvédelem, valamint a természettudományok fontosságát. Egy éve októberben érkezett meg az eszközöket, kísérletekhez szükséges segédanyagokat is tartalmazó űrláda a három részt vevő osztálynak, hogy a 12 küldetést meg tudják valósítani. A tavalyi 5., 6. és 7. osztályosok csatlakoztak két pedagógus vezetésével – tudtuk meg Marai-Varga Ivett-től, a program egyik koordinátorától. Kapu Tibor űrutazása külön motivációt jelentett a gyerekeknek, akik elmondásuk szerint kíváncsian és lelkesen vágtak neki a programnak. A küldetések teljesítése feltétele volt annak, hogy pénteken az elméletben tanultakat a valóságban is átélhessék.

Reggel 8 órára az iskola udvarán összeszerelték az űrkapszula-szimulátort. A csípős hidegben a gyerekeket azonban láthatóan fűtötte az izgalom: néhány perces váltásokban ülhettek be szerkezetbe. A 7. osztályos Molnár Léna elsőként élte át az élményt, utána osztályriporterként ő kérdezte a társait.