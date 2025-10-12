42 perce
SPAR maraton lezárások: mutatjuk a főbb forgalomkorlátozásokat
A kétnapos esemény vasárnap minden idők legnagyobb magyarországi maratonjával folytatódik. SPAR maraton lezárások: mutatjuk, mire kell figyelni vasárnap is.
Fesztiváli hangulatban, futók és érdeklődők tízezreivel indult a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál. A jubileumi sportünnep szombati nyitánya a rövidebb távokról, a családi és sulifutásokról, az esélyegyenlőségi futamról és a városi túrákról szólt. A kétnapos esemény vasárnap minden idők legnagyobb magyarországi maratonjával folytatódik. SPAR maraton lezárások: mutatjuk, mire kell figyelni vasárnap is.
Hogyan közlekedjünk és hol szurkoljunk?
A gördülékeny közlekedés érdekében a szervezők a közösségi közlekedés, különösen a kötöttpályás járatok (metró, villamos) használatát javasolják. Az aktuális menetrendi információkért és az esetleges változásokért érdemes a BudapestGO alkalmazást vagy weboldalt figyelni.
A rekordmaraton egyben egyedülálló lehetőség a közös szurkolásra is. A mezőnyt a pálya szinte teljes hosszán lehet majd biztatni. A leglátványosabb szurkolói pontok a következők:
A Duna-parti rakpartok (pesti és budai oldalon is): A pálya jelentős része itt halad, így hosszan lehet élvezni a futók látványát.
A hidak (Lánchíd, Szabadság híd, Árpád híd): A hídfők és a hidak környéke kiváló helyszín a szurkolásra.
Vasárnap kiemelten: Az Andrássy út, a Várkert Bazár környéke és a Margitsziget kínál páratlan hátteret a futók biztatásához reggel kilenctől, egészen háromig.
Mire figyeljenek az autósok?
A legfontosabb tanács, hogy senki ne vezessen megszokásból. A korlátozások leginkább a pesti és budai alsó rakpartokat, valamint a hidakat és a belvárosi főutakat érintik. A versenyközpontnak otthont adó Pázmány Péter sétány már 2025. október 10-én (péntek) 9:00-tól lezárásra kerül, és csak október 12-én (vasárnap) este 20:00-kor nyílik meg újra.
SPAR maraton lezárások, főbb forgalomkorlátozások
VASÁRNAP, OKTÓBER 12.
• Pázmány Péter sétány: 6:00 – 18:00
• Budai alsó rakpart (Pázmány Péter sétány és Üstökös utca között): 6:00 – 13:30
• Pesti alsó rakpart (Dráva utca és Közraktár utca között): 7:00 – 15:45
• Lánchíd, Szabadság híd (déli pálya): 9:05 – kb. 15:00 (több szakaszban)
• Andrássy út (Oktogon és Bajcsy-Zsilinszky út között): 9:10 – 11:00
• Bajcsy-Zsilinszky út: 9:10 – 11:00
• Árpád híd (forgalomkorlátozással): 10:10 – 13:30
• Árpád fejedelem útja: 9:55 – 12:45
• Népfürdő utca: 10:20 – 14:00