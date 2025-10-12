október 12., vasárnap

Futóverseny

42 perce

SPAR maraton lezárások: mutatjuk a főbb forgalomkorlátozásokat

A kétnapos esemény vasárnap minden idők legnagyobb magyarországi maratonjával folytatódik. SPAR maraton lezárások: mutatjuk, mire kell figyelni vasárnap is.

Vaol.hu

Fesztiváli hangulatban, futók és érdeklődők tízezreivel indult a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál. A jubileumi sportünnep szombati nyitánya a rövidebb távokról, a családi és sulifutásokról, az esélyegyenlőségi futamról és a városi túrákról szólt. A kétnapos esemény vasárnap minden idők legnagyobb magyarországi maratonjával folytatódik. SPAR maraton lezárások: mutatjuk, mire kell figyelni vasárnap is.

Hogyan közlekedjünk és hol szurkoljunk?

A gördülékeny közlekedés érdekében a szervezők a közösségi közlekedés, különösen a kötöttpályás járatok (metró, villamos) használatát javasolják. Az aktuális menetrendi információkért és az esetleges változásokért érdemes a BudapestGO alkalmazást vagy weboldalt figyelni.

A rekordmaraton egyben egyedülálló lehetőség a közös szurkolásra is. A mezőnyt a pálya szinte teljes hosszán lehet majd biztatni. A leglátványosabb szurkolói pontok a következők:

A Duna-parti rakpartok (pesti és budai oldalon is): A pálya jelentős része itt halad, így hosszan lehet élvezni a futók látványát.

A hidak (Lánchíd, Szabadság híd, Árpád híd): A hídfők és a hidak környéke kiváló helyszín a szurkolásra.

Vasárnap kiemelten: Az Andrássy út, a Várkert Bazár környéke és a Margitsziget kínál páratlan hátteret a futók biztatásához reggel kilenctől, egészen háromig.

Mire figyeljenek az autósok?

A legfontosabb tanács, hogy senki ne vezessen megszokásból. A korlátozások leginkább a pesti és budai alsó rakpartokat, valamint a hidakat és a belvárosi főutakat érintik. A versenyközpontnak otthont adó Pázmány Péter sétány már 2025. október 10-én (péntek) 9:00-tól lezárásra kerül, és csak október 12-én (vasárnap) este 20:00-kor nyílik meg újra.

SPAR maraton lezárások, főbb forgalomkorlátozások

VASÁRNAP, OKTÓBER 12.

• Pázmány Péter sétány: 6:00 – 18:00

• Budai alsó rakpart (Pázmány Péter sétány és Üstökös utca között): 6:00 – 13:30

• Pesti alsó rakpart (Dráva utca és Közraktár utca között): 7:00 – 15:45

• Lánchíd, Szabadság híd (déli pálya): 9:05 – kb. 15:00 (több szakaszban)

• Andrássy út (Oktogon és Bajcsy-Zsilinszky út között): 9:10 – 11:00

• Bajcsy-Zsilinszky út: 9:10 – 11:00

• Árpád híd (forgalomkorlátozással): 10:10 – 13:30

• Árpád fejedelem útja: 9:55 – 12:45

• Népfürdő utca: 10:20 – 14:00

