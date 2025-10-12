Pénz
1 órája
Így marad több pénz a zsebedben! - spórolási tippek őszre
Ha elszaladt a nyaralási költségvetés és még a sulikezdés is rontotta a helyzetet, akkor figyelj! Nem is nehéz dolog ősszel a spórolás!
Hogyan spóroljunk, hogyan spóroljak? Ki ritkábban, ki gyakrabban teszi fel a kérdést. Jó hírünk van! Az ősz nemcsak a falevelek hullását hozza, hanem remek lehetőségeket is a tudatos spórolásra. Talán meg is hökkensz, látva a listát: mennyi pénzmegtakarítás kínálkozik ilyenkor! Íme néhány praktikus, szezonhoz illő tipp, amit érdemes bevetned:
Okos vásárlás = spórolás
- Ősszel érkeznek – már a karácsony jegyében – a top elektronikai cikkek, vadiúj modellek, így a korábbi verziók (például laptopok, hangszórók, fényképezők) gyakran leárazva kaphatók.
- A nyári kültéri kínálatot ilyenkor cserélik szerszámok és barkácskellékek terén, így a maradék készleteket olcsóbban beszerezheted.
- A nyári kisállat- és kutyás termékek, eszközök (hordozók, játékok) ősz végére akcióssá válnak.
- Kerékpáros felszerelésre van szükséged? A szezonvégi kiárusítás során sok biciklis termék ára csökken.
- Black Friday 2025: az ősz végén, karácsony közeledtével gondolj erre is – és ha tudod, időzítsd ehhez a nagyobb bevásárlást!
Fenntarthatóság - megtakarítás
- Végezzél el egy őszi nagytakarítást úgy, hogy használj házi tisztítószereket: szódabikarbónát, ecetet, citromot a vegyszerek helyett – olcsóbb és környezetbarát.
- Mindenhol energiatakarékos izzó világít már? Ősszel megérkeztek a rövidebb nappalok és hosszabb esték: nem mindegy ez sem!
- Szervezz baráti ruhacserét vagy nézz körül turkálókban. A kapszulagardrób szemlélet segít kevesebb, de jobban kihasználható darabokat tartani.
- Nézd át az élelmiszereket (kamrát, hűtőt, fagyasztót): mi van otthon, mit lehet felhasználni?
- Vásárolj piacon szezonális alapanyagokat: almát, körtét, sütőtököt – olcsóbb, frissebb, és a helyi termelőket is támogatod.
- Őszi dekoráció házilag: használj fel természetes alapanyagokat: gesztenye, toboz, falevél – ingyenes, hangulatos, és nem terheli a környezetet.
