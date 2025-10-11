október 11., szombat

Brigitta névnap

Sportcast: Vas vármegye legfontosabb sporthírei egy helyen

A Vas Népe munkatársai összefoglalják, csokorba gyűjtik a hét legfontosabb, legszínesebb sporthíreit néhány percben - ez a VAOL sportcast!

