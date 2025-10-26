Nemzetközi Sportverseny a Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesületének szervezésében

A nagy kapun belépve azonnal elkap a jó hangulat, a befogadó közösség aktivitása és a lengőteke-bajnokság izgalma. Egy kicsit mintha a csendes Szelestey útról egy másik világba csöppennénk, legfeljebb az épület előtt parkoló autók sejttetik, hogy itt valami van. Nem is akármi! Itt épp az első szombathelyi Nemzetközi sportverseny van a Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesületének szervezésében melynek célja, egy összetartó sportközösség kialakítása.

Lengőteke a sportversenyen.

Fotó: KSZ

Az egyesületen belül alakult sportklub vezetője, Takács István volt az ötletgazdája és szervezője a szombati összejövetelnek, aki elmondta, hogy terveik szerint évente többször is szeretnének ilyen alkalmakat szervezni. Már az első meghívásra sokan érkeztek: Szlovákiából, pontosabban Nagymegyerből, Zalaegerszegről, Keszthelyről és Balatonfüredről jött össze a több, mint 40 emberből álló csapat.

Sportverseny, gulyás, idegenvezetés

A nap színes programja három sportágból állt: darts, lengőteke és boccia. Mivel a vendégek először jártak Szombathelyen, a sportversenyek és az ebéd után városnéző túrára kísérték őket a helyiek. Az eredményhirdetés során kiderült, kik voltak a legügyesebbek.

Boccia:

Aranyérem – Nagymegyer kettes csapat

Ezüstérem – Zalaegerszeg kettes csapat

Bronzérem – Keszthely kettes csapat

Darts egyéni:

Aranyérem - Sivák Anikó (Nagymegyer, Szlovákia)

Ezüstérem – Egerszegi Istvánné (Szombathely)

Bronzérem – Takács Csaba (Zalaegerszeg)

Lengőteke:

Aranyérem - Nemes Klára (Keszthely)

Ezüstérem - Fábik Jiri (Nagymegyer, Szlovákia)

Bronzérem - Varga Júlia (Nagymegyer, Szlovákia)

Mindhárom sportágból összesített csapatverseny Kupáit nyerték:

I. helyezett: Nagymegyer, Szlovákia

II. helyezett: Keszthely

III. helyezett: Zalaegerszeg

Különdíjasok:

Aranyérem - Egerszegi Istvánné (Szombathely)

Ezüstérem – Szabó Margit (Szombathely)

Bronzérem – Lajos György (Szombathely)

Oláh Jánosné az egyesület vezetője már most tele van ötletekkel a karácsonyi programjaikat tekintve, mindennek csak az egészség és az anyagiak szabhatnak határt. Büszkén vallotta be, hogy Dr. Varjú Gábor is csatlakozik az egyesületbe, az érzékenyítés érvényesítése érdekében. Célja, hogy az emberi társadalom felé tudassák, az üzenetet: "Egészséges ember voltam, egyik óráról a másikra mivé lehetek." Arra kéri az embereket, fogadják el a mozgássérülteket és ne legyenek előítéletesek embertársaink iránt, mindenkit fogadjanak el úgy, ahogy van.