október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sportközösség építése

17 perce

Nemzetközi Sportverseny a Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesületének szervezésében

Címkék#Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesületének#Oláh Jánosné#bajnokság

Szombaton darts, lengőteke és boccia bajnokságoktól volt zajos a Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesületének épületének udvara. Nemzetközi sportversenyre invitálták a szombathelyiek a sportkedvelőket.

Kóbor Szonja

A nagy kapun belépve azonnal elkap a jó hangulat, a befogadó közösség aktivitása és a lengőteke-bajnokság izgalma. Egy kicsit mintha a csendes Szelestey útról egy másik világba csöppennénk, legfeljebb az épület előtt parkoló autók sejttetik, hogy itt valami van. Nem is akármi! Itt épp az első szombathelyi Nemzetközi sportverseny van a Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesületének szervezésében melynek célja, egy összetartó sportközösség kialakítása.

Lengőteke a sportversenyen.
Lengőteke a sportversenyen.
Fotó: KSZ

Az egyesületen belül alakult sportklub vezetője, Takács István volt az ötletgazdája és szervezője a szombati összejövetelnek, aki elmondta, hogy terveik szerint évente többször is szeretnének ilyen alkalmakat szervezni. Már az első meghívásra sokan érkeztek: Szlovákiából, pontosabban Nagymegyerből, Zalaegerszegről, Keszthelyről és Balatonfüredről jött össze a több, mint 40 emberből álló csapat.

Sportverseny, gulyás, idegenvezetés

A nap színes programja három sportágból állt: darts, lengőteke és boccia. Mivel a vendégek először jártak Szombathelyen, a sportversenyek és az ebéd után városnéző túrára kísérték őket a helyiek. Az eredményhirdetés során kiderült, kik voltak a legügyesebbek.

Boccia:

  •  Aranyérem – Nagymegyer kettes csapat
  • Ezüstérem – Zalaegerszeg kettes csapat
  • Bronzérem – Keszthely kettes csapat

Darts egyéni:

  • Aranyérem - Sivák Anikó (Nagymegyer, Szlovákia)
  • Ezüstérem – Egerszegi Istvánné (Szombathely)
  • Bronzérem – Takács Csaba (Zalaegerszeg)

Lengőteke:

  • Aranyérem - Nemes Klára (Keszthely)
  • Ezüstérem - Fábik Jiri (Nagymegyer, Szlovákia)
  • Bronzérem - Varga Júlia (Nagymegyer, Szlovákia)

Mindhárom sportágból összesített csapatverseny Kupáit nyerték:

  • I. helyezett: Nagymegyer, Szlovákia
  • II. helyezett: Keszthely
  • III. helyezett: Zalaegerszeg

Különdíjasok:

  • Aranyérem - Egerszegi Istvánné (Szombathely)
  • Ezüstérem – Szabó Margit (Szombathely)
  • Bronzérem – Lajos György (Szombathely)

Oláh Jánosné az egyesület vezetője már most tele van ötletekkel a karácsonyi programjaikat tekintve, mindennek csak az egészség és az anyagiak szabhatnak határt. Büszkén vallotta be, hogy Dr. Varjú Gábor is csatlakozik az egyesületbe, az érzékenyítés érvényesítése érdekében. Célja, hogy az emberi társadalom felé tudassák, az üzenetet: "Egészséges ember voltam, egyik óráról a másikra mivé lehetek." Arra kéri az embereket, fogadják el a mozgássérülteket és ne legyenek előítéletesek embertársaink iránt, mindenkit fogadjanak el úgy, ahogy van.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu