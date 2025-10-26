Nemzetközi Sportverseny a Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesületének szervezésében - fotók

A nagy kapun belépve azonnal elkap a jó hangulat, a befogadó közösség aktivitása és a lengőteke-bajnokság izgalma. Egy kicsit mintha a csendes Szelestey útról egy másik világba csöppennénk, legfeljebb az épület előtt parkoló autók sejttetik, hogy itt valami van. Nem is akármi! Itt épp az első szombathelyi Nemzetközi sportverseny van a Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesületének szervezésében melynek célja, egy összetartó sportközösség kialakítása.

Lengőteke a sportversenyen.

Fotó: KSZ

Az egyesületen belül alakult sportklub vezetője, Takács István volt az ötletgazdája és szervezője a szombati összejövetelnek, aki elmondta, hogy terveik szerint évente többször is szeretnének ilyen alkalmakat szervezni. Már az első meghívásra sokan érkeztek: Szlovákiából, pontosabban Nagymegyerből, Zalaegerszegről, Keszthelyről és Balatonfüredről jött össze a több, mint 40 emberből álló csapat.

Sportverseny, gulyás, idegenvezetés

A nap színes programja három sportágból állt: darts, lengőteke és boccia. Mivel a vendégek először jártak Szombathelyen, a sportversenyek és az ebéd után városnéző túrára kísérték őket a helyiek. Az eredményhirdetés során kiderült, kik voltak a legügyesebbek.