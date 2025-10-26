57 perce
Nemzetközi Sportverseny a Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesületének szervezésében - fotók
Szombaton darts, lengőteke és boccia bajnokságoktól volt zajos a Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesületének épületének udvara. Nemzetközi sportversenyre invitálták a szombathelyiek a sportkedvelőket.
A nagy kapun belépve azonnal elkap a jó hangulat, a befogadó közösség aktivitása és a lengőteke-bajnokság izgalma. Egy kicsit mintha a csendes Szelestey útról egy másik világba csöppennénk, legfeljebb az épület előtt parkoló autók sejttetik, hogy itt valami van. Nem is akármi! Itt épp az első szombathelyi Nemzetközi sportverseny van a Mozgássérültek Vas Vármegyei Egyesületének szervezésében melynek célja, egy összetartó sportközösség kialakítása.
Az egyesületen belül alakult sportklub vezetője, Takács István volt az ötletgazdája és szervezője a szombati összejövetelnek, aki elmondta, hogy terveik szerint évente többször is szeretnének ilyen alkalmakat szervezni. Már az első meghívásra sokan érkeztek: Szlovákiából, pontosabban Nagymegyerből, Zalaegerszegről, Keszthelyről és Balatonfüredről jött össze a több, mint 40 emberből álló csapat.
Sportverseny, gulyás, idegenvezetés
A nap színes programja három sportágból állt: darts, lengőteke és boccia. Mivel a vendégek először jártak Szombathelyen, a sportversenyek és az ebéd után városnéző túrára kísérték őket a helyiek. Az eredményhirdetés során kiderült, kik voltak a legügyesebbek.
Nemzetközi SportversenyFotók: Kóbor Szonja
Boccia:
- Aranyérem – Nagymegyer kettes csapat
- Ezüstérem – Zalaegerszeg kettes csapat
- Bronzérem – Keszthely kettes csapat
Darts egyéni:
- Aranyérem - Sivák Anikó (Nagymegyer, Szlovákia)
- Ezüstérem – Egerszegi Istvánné (Szombathely)
- Bronzérem – Takács Csaba (Zalaegerszeg)
Lengőteke:
- Aranyérem - Nemes Klára (Keszthely)
- Ezüstérem - Fábik Jiri (Nagymegyer, Szlovákia)
- Bronzérem - Varga Júlia (Nagymegyer, Szlovákia)
Mindhárom sportágból összesített csapatverseny Kupáit nyerték:
- I. helyezett: Nagymegyer, Szlovákia
- II. helyezett: Keszthely
- III. helyezett: Zalaegerszeg
Különdíjasok:
- Aranyérem - Egerszegi Istvánné (Szombathely)
- Ezüstérem – Szabó Margit (Szombathely)
- Bronzérem – Lajos György (Szombathely)
Oláh Jánosné az egyesület vezetője már most tele van ötletekkel a karácsonyi programjaikat tekintve, mindennek csak az egészség és az anyagiak szabhatnak határt. Büszkén vallotta be, hogy Dr. Varjú Gábor is csatlakozik az egyesületbe, az érzékenyítés érvényesítése érdekében. Célja, hogy az emberi társadalom felé tudassák, az üzenetet: "Egészséges ember voltam, egyik óráról a másikra mivé lehetek." Arra kéri az embereket, fogadják el a mozgássérülteket és ne legyenek előítéletesek embertársaink iránt, mindenkit fogadjanak el úgy, ahogy van.