Közlekedés
32 perce
Súlyos baleset a 86-os főúton! Feszítővágóval szabadították ki a tűzoltók a sérültet
Egy embert feszítővágóval kiszabadítanak a tűzoltók az autóból.
Súlyos baleset történt pénteken délelőtt térségünkben. Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó a 86-os főúton, Jánossomorja és Mosonmagyaróvár közötti útszakaszon. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítanak a személyautóból. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani - közölte a katasztrófavédelem.
