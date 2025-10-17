Súlyos baleset a 86-os főúton! Feszítővágóval szabadították ki a tűzoltók a sérültet

Súlyos baleset történt pénteken délelőtt térségünkben. Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó a 86-os főúton, Jánossomorja és Mosonmagyaróvár közötti útszakaszon. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítanak a személyautóból. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani - közölte a katasztrófavédelem.