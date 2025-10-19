50 perce
Sütőkolbász otthon: így lesz kívül ropogós, belül szaftos
Néhány egyszerű, de odafigyelős praktika, és máris remek ebédet vagy vacsorát csaphatunk otthon. Kipróbáltuk a sütőkolbászt házilag megsütni – kitűnően sikerült!
A sütőkolbász egy igencsak népszerű magyar fogás: elég körbe tekinteni olyan eseményeken, fesztiválokon, ahol kapható, fogyasztható. Sült kolbászt nem csak vásárolni, hanem elkészíteni is érdemes! Otthoni sütése elsőre egyszerűnek tűnhet, de nem árt odafigyelni! A megfelelő technikával és néhány apró trükkel a végeredmény ízletes, ropogós és szaftos lesz – pont, ahogy szeretjük. Kipróbáltuk, működik!
Sütőkolbász sütés: fortélyok
Előkészületek
A sütőkolbászt általában nyersen vásároljuk, majd hűtőszekrénybe tesszük. Fontos kezdőlépés, hogy sütés előtt szobahőmérsékleten pihentessük legalább 30 percig! Ez segít abban, hogy egyenletesen süljön át, és ne repedjen meg a bél. Elkészítés előtt érdemes beáztatni a kolbászt öt-tíz percre hideg vízbe, így megőrzi a formáját.
Tipp: ha fagyasztott kolbászt használunk, akkor azt előző este tegyük át a hűtőbe, majd sütés előtt hagyjuk teljesen kiolvadni.
Sütés lépésről lépésre
- Előmelegítés: Melegítsük elő a sütőt 180–200 °C-ra. Ha van légkeveréses mód, az gyorsabb és egyenletesebb sütést biztosít.
- Tepsi előkészítése: Béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral, vagy kenjük ki vékonyan zsírral. A kolbász alá öntsünk egy kevés vizet (körülbelül fél decit), hogy ne süljön oda, és a gőz segítse a szaftosságot.
- Kolbász elrendezése: Helyezzük a kolbászokat egymás mellé, de ne túl szorosan. Ha túl közel vannak, nem sülnek egyenletesen.
- Sütés: Hideg, vagy csak enyhén előmelegített sütőben kezdjünk. Körülbelül 20 percig süssük, 180°C-on, majd fordítsuk meg őket. Ekkor (ellentétben a hurkasütéssel) megszurkálhatjuk hústűvel, fogvájóval vagy villával, hogy a felesleges zsír kisüljön. Fagyott kolbászt viszont ne
- szurkáljunk!
- Tegyük vissza további 20–30 percig, míg szép pirosra és ropogósra sülnek. Ha indokoltnak látjuk, további forgatásokat is tehetünk.
- Extra ropogósság: Az utolsó öt percben kapcsoljuk át a sütőt grill fokozatra, hogy a héj enyhén megpiruljon.
Tálalási tippek
A sütőkolbász klasszikusan friss kenyérrel, mustárral, tormával vagy savanyúsággal kerül az asztalra. Kiváló köret hozzá a sült burgonya, párolt káposzta vagy akár egy könnyű burgonyasaláta. Ha vendégeket várunk, kínálhatunk kolbászkarikákat fogpiszkálón, mártogatós szószokkal – így gyorsan készíthetünk belőle ínycsiklandó vendégváró falatokat.
Tipp: Ne dobjuk ki a kisült zsírt! A kolbászból kisült zsír ízesítésre is kiváló – használhatjuk például lecsóhoz, tojásrántottához vagy pirított kenyérhez.
A sütőkolbász otthoni elkészítése nemcsak egyszerű, hanem garantáltan finom is. Egy kis odafigyeléssel igazi magyaros lakomát varázsolhatunk az asztalra – akár hétköznap, akár ünnepi alkalomra!
Ezeket olvasta már?