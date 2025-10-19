Sütőkolbász otthon: így lesz kívül ropogós, belül szaftos

A sütőkolbász egy igencsak népszerű magyar fogás: elég körbe tekinteni olyan eseményeken, fesztiválokon, ahol kapható, fogyasztható. Sült kolbászt nem csak vásárolni, hanem elkészíteni is érdemes! Otthoni sütése elsőre egyszerűnek tűnhet, de nem árt odafigyelni! A megfelelő technikával és néhány apró trükkel a végeredmény ízletes, ropogós és szaftos lesz – pont, ahogy szeretjük. Kipróbáltuk, működik!

A sütőkolbász igazi ínyencfalat

Fotó: Shaiith

Sütőkolbász sütés: fortélyok

Előkészületek

A sütőkolbászt általában nyersen vásároljuk, majd hűtőszekrénybe tesszük. Fontos kezdőlépés, hogy sütés előtt szobahőmérsékleten pihentessük legalább 30 percig! Ez segít abban, hogy egyenletesen süljön át, és ne repedjen meg a bél. Elkészítés előtt érdemes beáztatni a kolbászt öt-tíz percre hideg vízbe, így megőrzi a formáját.

Tipp: ha fagyasztott kolbászt használunk, akkor azt előző este tegyük át a hűtőbe, majd sütés előtt hagyjuk teljesen kiolvadni.

Sütés lépésről lépésre