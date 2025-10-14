október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészséges és finom

1 órája

Most a legolcsóbb és rendbe teszi a beleket ez az őszi szuperzöldség

Címkék#Répási Eszter#vitalitás#dietetikus

A sokoldalúan felhasználható finomság nemcsak a konyhában kiváló alapanyag, de az egészségünkre is számos jótékony hatással bír. Répási Eszter dietetikus szerint az őszi-téli időszakban, a narancssárga, édes sütőtök igazi szuperélelmiszer.

Csabai Bernadett

Legyen szó levesről, sült tökről vagy édes sütőtökkrémről, érdemes rendszeresen beilleszteni az étrendbe – így az őszi-téli hónapokban is gondoskodhatunk a természetes védelemről és vitalitásról - tudtuk meg Répási Esztertől, aki dietetikus, fitoterapeuta és fülakupunktúrás addiktológus. A szakember segített nekünk körbejárni a témát: melyek a sütőtök jótékony hatásai?

Répási Eszter dietetikus szerint a sütőtök remek rost forrás az őszi hónapokban
Répási Eszter dietetikus szerint a sütőtök remek rost forrás az őszi hónapokban
Forrás: repasieszter.hu

A sütőtök rostban gazdag, az emésztés barátja

A sütőtök kiváló rostforrás, ami különösen értékes a hűvösebb hónapokban, amikor a friss zöldség- és gyümölcsválaszték beszűkül. A rostok segítik a megfelelő emésztést, támogatják a bélflóra egészséges működését, ezáltal közvetetten az immunrendszert is erősítik. A dietetikus szerint a rostok olyan tápanyagot jelentenek a bélbaktériumok számára, amely nélkülözhetetlen a szervezet egyensúlyához.

Egy nagyon sokoldalúan felhasználható zöldségről van szó, ami a levestől kezdve az édességeken át mindenbe bele szőhető, így a szervezetre gyakorolt pozitív hatása egész ősszel élvezhető - mondja Répási Eszter.

Vitaminbomba a narancssárga héj alatt

A sütőtök rengeteg C-vitamint tartalmaz, ami elengedhetetlen a szervezet védekezőképességéhez, de bőségesen található benne béta-karotin is, amely az A-vitamin előanyaga. A béta-karotin erős antioxidáns: segíti a szabadgyökök semlegesítését, támogatja a látást, a bőr és a nyálkahártyák épségét, valamint szerepet játszhat a daganatos és szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is - hangsúlyozza a szakember.

Azt is megtudjuk: az immunrendszer megfelelő működéséhez nemcsak a vitaminok, hanem az egészséges bélflóra is kulcsfontosságú. A sütőtök magas rosttartalma hozzájárul a bélrendszer optimális működéséhez, így a szervezet ellenállóbbá válik a téli vírusokkal szemben. 

A C-vitamin és a béta-karotin pedig kettős védelmet ad a sejteknek a hideg hónapokban.

Cukorbetegeknek csak mértékkel

Bár a sütőtök egészséges, nem mindenkinek ajánlott korlátlanul fogyasztani. Magas természetes szénhidráttartalma miatt a cukorbetegeknek mértékkel, számolt mennyiségben érdemes beilleszteniük az étrendjükbe. A rostok valamelyest lassítják a szénhidrátok felszívódását, de Eszter szerint a nagyobb adagok már jelentősen megemelhetik a vércukorszintet.

A sütőtök fogyókúra alatt is bátran fogyasztható – természetesen mértékkel. Magas rosttartalma miatt hosszan teltségérzetet ad, miközben kalóriában mérsékelt. 

  • Édes íze miatt remek alternatívája lehet a feldolgozott édességeknek. A dietetikus gyakran javasolja a sütőtököt nassolnivalóként is, mert természetes, tápanyagdús és messze jobb választás, mint a cukros müzliszeletek vagy fehérjeszeletek.

Melyik sütőtökfajta a legjobb?

A kalóriatartalmat leginkább az íz intenzitása befolyásolja: a nagyon édes fajták némileg több energiát tartalmaznak, de a különbség nem jelentős. 

Répási Eszter szerint nem érdemes egyetlen típust sem tiltólistára tenni – inkább az elfogyasztott mennyiségre érdemes figyelni. Legyen az kanadai sütőtök, nagydobosi vagy sonkatök, mindegyik remek választás az őszi étrendbe.

Arról is érdeklődtünk, vannak-e olyan esetek, amikor a sütőtök fogyasztása nem ajánlott - például bizonyos betegségek vagy emésztési problémák, érzékenységek esetén? A szakember szerint az egyéni tolerancia vagy preferálhatóság miatt nehéz általánosan nyilatkozni fennálló betegségek esetén, de a sütőtök legtöbbször egy jól beilleszthető zöldség. 

Főzve, sütve, párolva emésztési probléma esetén is jól használható a diétában. Bizonytalanság esetén érdemes szakemberrel konzultálni - zárja gondolatait. 

Most a legolcsóbb, mindenhol akciós a sütőtök

Az Aldiban most 249 forintért lehet megvásárolni a kanadai fajtát, ez egy elterjedt rostos fajta. Ugyanez a fajta 299 forint a Sparban, igaz ott darabolva is meg lehet venni, tehát nem kell egy egész tököt kifizetni, ha csak egy krémlevesre valót akarsz venni. A hétvégén 599 forint helyett, 349 forintért lehet majd megvenni a Lidlben, ráadásul az egyik legfinomabb és az egyik legdrágább fajtáját a muskotályos sütőtököt. Gazdag ízű, nagyon lágyra, szépen pürésíthető. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu