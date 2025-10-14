Most a legolcsóbb és rendbe teszi a beleket ez az őszi szuperzöldség

Legyen szó levesről, sült tökről vagy édes sütőtökkrémről, érdemes rendszeresen beilleszteni az étrendbe – így az őszi-téli hónapokban is gondoskodhatunk a természetes védelemről és vitalitásról - tudtuk meg Répási Esztertől, aki dietetikus, fitoterapeuta és fülakupunktúrás addiktológus. A szakember segített nekünk körbejárni a témát: melyek a sütőtök jótékony hatásai?

Répási Eszter dietetikus szerint a sütőtök remek rost forrás az őszi hónapokban

Forrás: repasieszter.hu

A sütőtök rostban gazdag, az emésztés barátja

A sütőtök kiváló rostforrás, ami különösen értékes a hűvösebb hónapokban, amikor a friss zöldség- és gyümölcsválaszték beszűkül. A rostok segítik a megfelelő emésztést, támogatják a bélflóra egészséges működését, ezáltal közvetetten az immunrendszert is erősítik. A dietetikus szerint a rostok olyan tápanyagot jelentenek a bélbaktériumok számára, amely nélkülözhetetlen a szervezet egyensúlyához.

Egy nagyon sokoldalúan felhasználható zöldségről van szó, ami a levestől kezdve az édességeken át mindenbe bele szőhető, így a szervezetre gyakorolt pozitív hatása egész ősszel élvezhető - mondja Répási Eszter.

Vitaminbomba a narancssárga héj alatt

A sütőtök rengeteg C-vitamint tartalmaz, ami elengedhetetlen a szervezet védekezőképességéhez, de bőségesen található benne béta-karotin is, amely az A-vitamin előanyaga. A béta-karotin erős antioxidáns: segíti a szabadgyökök semlegesítését, támogatja a látást, a bőr és a nyálkahártyák épségét, valamint szerepet játszhat a daganatos és szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is - hangsúlyozza a szakember.

Azt is megtudjuk: az immunrendszer megfelelő működéséhez nemcsak a vitaminok, hanem az egészséges bélflóra is kulcsfontosságú. A sütőtök magas rosttartalma hozzájárul a bélrendszer optimális működéséhez, így a szervezet ellenállóbbá válik a téli vírusokkal szemben.

A C-vitamin és a béta-karotin pedig kettős védelmet ad a sejteknek a hideg hónapokban.

Cukorbetegeknek csak mértékkel

Bár a sütőtök egészséges, nem mindenkinek ajánlott korlátlanul fogyasztani. Magas természetes szénhidráttartalma miatt a cukorbetegeknek mértékkel, számolt mennyiségben érdemes beilleszteniük az étrendjükbe. A rostok valamelyest lassítják a szénhidrátok felszívódását, de Eszter szerint a nagyobb adagok már jelentősen megemelhetik a vércukorszintet.