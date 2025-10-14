1 órája
Most a legolcsóbb és rendbe teszi a beleket ez az őszi szuperzöldség
A sokoldalúan felhasználható finomság nemcsak a konyhában kiváló alapanyag, de az egészségünkre is számos jótékony hatással bír. Répási Eszter dietetikus szerint az őszi-téli időszakban, a narancssárga, édes sütőtök igazi szuperélelmiszer.
Legyen szó levesről, sült tökről vagy édes sütőtökkrémről, érdemes rendszeresen beilleszteni az étrendbe – így az őszi-téli hónapokban is gondoskodhatunk a természetes védelemről és vitalitásról - tudtuk meg Répási Esztertől, aki dietetikus, fitoterapeuta és fülakupunktúrás addiktológus. A szakember segített nekünk körbejárni a témát: melyek a sütőtök jótékony hatásai?
A sütőtök rostban gazdag, az emésztés barátja
A sütőtök kiváló rostforrás, ami különösen értékes a hűvösebb hónapokban, amikor a friss zöldség- és gyümölcsválaszték beszűkül. A rostok segítik a megfelelő emésztést, támogatják a bélflóra egészséges működését, ezáltal közvetetten az immunrendszert is erősítik. A dietetikus szerint a rostok olyan tápanyagot jelentenek a bélbaktériumok számára, amely nélkülözhetetlen a szervezet egyensúlyához.
Egy nagyon sokoldalúan felhasználható zöldségről van szó, ami a levestől kezdve az édességeken át mindenbe bele szőhető, így a szervezetre gyakorolt pozitív hatása egész ősszel élvezhető - mondja Répási Eszter.
Vitaminbomba a narancssárga héj alatt
A sütőtök rengeteg C-vitamint tartalmaz, ami elengedhetetlen a szervezet védekezőképességéhez, de bőségesen található benne béta-karotin is, amely az A-vitamin előanyaga. A béta-karotin erős antioxidáns: segíti a szabadgyökök semlegesítését, támogatja a látást, a bőr és a nyálkahártyák épségét, valamint szerepet játszhat a daganatos és szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is - hangsúlyozza a szakember.
Azt is megtudjuk: az immunrendszer megfelelő működéséhez nemcsak a vitaminok, hanem az egészséges bélflóra is kulcsfontosságú. A sütőtök magas rosttartalma hozzájárul a bélrendszer optimális működéséhez, így a szervezet ellenállóbbá válik a téli vírusokkal szemben.
A C-vitamin és a béta-karotin pedig kettős védelmet ad a sejteknek a hideg hónapokban.
Cukorbetegeknek csak mértékkel
Bár a sütőtök egészséges, nem mindenkinek ajánlott korlátlanul fogyasztani. Magas természetes szénhidráttartalma miatt a cukorbetegeknek mértékkel, számolt mennyiségben érdemes beilleszteniük az étrendjükbe. A rostok valamelyest lassítják a szénhidrátok felszívódását, de Eszter szerint a nagyobb adagok már jelentősen megemelhetik a vércukorszintet.
A sütőtök fogyókúra alatt is bátran fogyasztható – természetesen mértékkel. Magas rosttartalma miatt hosszan teltségérzetet ad, miközben kalóriában mérsékelt.
- Édes íze miatt remek alternatívája lehet a feldolgozott édességeknek. A dietetikus gyakran javasolja a sütőtököt nassolnivalóként is, mert természetes, tápanyagdús és messze jobb választás, mint a cukros müzliszeletek vagy fehérjeszeletek.
Melyik sütőtökfajta a legjobb?
A kalóriatartalmat leginkább az íz intenzitása befolyásolja: a nagyon édes fajták némileg több energiát tartalmaznak, de a különbség nem jelentős.
Répási Eszter szerint nem érdemes egyetlen típust sem tiltólistára tenni – inkább az elfogyasztott mennyiségre érdemes figyelni. Legyen az kanadai sütőtök, nagydobosi vagy sonkatök, mindegyik remek választás az őszi étrendbe.
Arról is érdeklődtünk, vannak-e olyan esetek, amikor a sütőtök fogyasztása nem ajánlott - például bizonyos betegségek vagy emésztési problémák, érzékenységek esetén? A szakember szerint az egyéni tolerancia vagy preferálhatóság miatt nehéz általánosan nyilatkozni fennálló betegségek esetén, de a sütőtök legtöbbször egy jól beilleszthető zöldség.
Főzve, sütve, párolva emésztési probléma esetén is jól használható a diétában. Bizonytalanság esetén érdemes szakemberrel konzultálni - zárja gondolatait.
Most a legolcsóbb, mindenhol akciós a sütőtök
Az Aldiban most 249 forintért lehet megvásárolni a kanadai fajtát, ez egy elterjedt rostos fajta. Ugyanez a fajta 299 forint a Sparban, igaz ott darabolva is meg lehet venni, tehát nem kell egy egész tököt kifizetni, ha csak egy krémlevesre valót akarsz venni. A hétvégén 599 forint helyett, 349 forintért lehet majd megvenni a Lidlben, ráadásul az egyik legfinomabb és az egyik legdrágább fajtáját a muskotályos sütőtököt. Gazdag ízű, nagyon lágyra, szépen pürésíthető.
Faragni akarsz? Itt kapsz legolcsóbban halloween tököt hozzáA halloween ikonikus jelképe a töklámpás.