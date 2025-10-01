Gyorsan jött, gyorsan ment: Szabó Bálint trombitált a Vas Népe szerkesztősége előtt - videó

Szabó Bálint. Igen! Ő az a politikus–influenszer, akit elraboltak, újraélesztettek, óvadék ellenében elengedtek. Most éppen Szombathely utcáit rója trombitájával. Utcazenésznek állt, vagy fenyegeti a munkatársainkat?

A Vas Népe előtt szerenádozott Szabó Bálint.

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW/archív

Szabó Bálint trombitaszóval köszöntötte a Vas Népét

Írhatnám, hogy már semmin sem lepődünk meg, főleg az után a levél után, amelyben egy Tisza-szimpatizáns kivégzőosztag elé küldte volna az egész Vas Népe szerkesztőséget. Mondtam volna ezt a mai napig, de hát Szabó „trombitás” Bálint igyekszik gondoskodni arról, hogy legyen miről beszélni a szombathelyi közéletben. Ma például a Vas Népe előtt sétálva jutott eszébe eltrombitálni előbb egy ABBA-dalt, majd a Börtön ablakában című örökzöld slágert. Rém elcsépelt, de hát ő tudja... Aztán sietősen távozott a vasútállomás felé.

Ismert: Magyar Péter rendszeresen fenyegeti az újságírókat azzal, hogy ha kiskirálysága megvalósul, tömlöcbe küldi az általa propagandistának titulált sajtómunkásokat. Ehhez képest Szabó inkább csak kottából oldja meg: nem fenyeget, hanem befújja. Mondjuk, van gyakorlata a börtön-tematikában...

Mozgalmas időszak van Szabó Bálint mögött.

Forrás: MW/archív

Mozgalmas időszak Szabó Bálint mögött: tavasszal újraélesztették, miután a Dunába ugrott

Mentségére szóljon: nehéz időszakot tudhat maga mögött. Volt itt elrablás, Dunában úszás és újraélesztés, no meg börtön és elfogatóparancs elől való bujkálás. Most pedig úgy fest, utcazenész-karrierrel kacérkodik.

Csak egy praktikus tanács az új életpályához: ne olyan gyorsan, Szabó úr! Mire előkotortuk volna az aprót, már hűlt helye sem volt.