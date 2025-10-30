október 30., csütörtök

Szombathelyi közgyűlés

2 órája

Szabó Tibor újabb öt évig igazgathatja a Weöres Sándor Színházat

Címkék#Szabó Tibor#Weöres Sándor Színház Nkft#Hankó Balázs

Vaol.hu

Egyhangúlag támogatta Szabó Tibor pályázatának elfogadását a szombathelyi közgyűlés csütörtökön. Hankó Balázs kulturális miniszter előzetes engedélyével 2031. január 31-ig, határozott időtartamra kap újabb megbízást a Weöres Sándor Színház Nkft. vezetésére Szabó Tibor. 

Szabó Tibor újabb öt évre kapott bizalmat, 2031. január 31-ig vezetheti a Weöres Sándor Színházat 
Fotó: VN-archív

 

 

